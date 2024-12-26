2025龍崎光節空山祭《焰土新生》12/28開展

照片取自臺南市政府

被眾多網友譽為「全國最美山林燈節」的臺南市「龍崎光節：空山祭」，去年創造近10萬觀光人潮及超過500萬票房成績，而今年即將上場的2025龍崎光節-空山祭也成為各界矚目與期待的焦點。

臺南市長黃偉哲表示，2024是臺南400年，各項活動在臺南大放異彩，從年初的台灣燈會到鹽水月津港燈節、巷弄間的月之美術館、新營波光節、普濟殿燈會、龍崎光節，結合地景與地方文化特色的燈節、燈會，儼然已成為臺南品牌，受到全國民眾的喜愛。而龍崎光節歷經5年努力，已成為叫好又叫座的地方盛事，期待龍崎光節帶來的人潮及所形塑的印象，能夠跟龍崎在地文化與物產做更多的結合，帶動偏鄉的發展。

文化局說明，第六屆空山祭延續去年「龍火燃盡」的主題意象，推出「焰土新生」策展主題，強調龍崎光節在5年循環之後，於喧鬧中重新思考策展的方法，也重新孕育藝術能量並萌發出新芽，攜手在地生命能量，為龍崎再次注入不一樣的藝術氣息。今年邀請新策展團隊西屹設計、藝術家李冠毅、藝術家梁賴昌深入在地社區，特邀11組藝術家，並與社區居民、地方團體、國立成功大學、國立臺南藝術大學與在地學校共創，創作出13組藝術作品。此外也首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗，並將展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，使在地人及外來觀光客都能更加瞭解並重視龍崎區在地特色及龍崎之美。

文化局補充，本屆空山祭聯手在地四四拍唱片行，從114年1月5日起連續性7場音樂帶狀活動陪民眾一起崎聚夜派對，將邀請來自不同領域的藝術家和音樂人，基礎以電子音樂為媒介，結合粒子流動與光波律動的設計元素，以音樂呈現土地重生的力量，挖掘龍崎的文化底蘊，創造專屬於地方的全新藝術符號，讓音樂演出與裝置藝術成為龍崎風貌的延伸。

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