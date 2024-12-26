嘉中與日本奈良國際高校締結姊妹校 參與國際高中生未來會議

國立嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，24日到今天共3天，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議，與世界各國高中生與教育工作者，推動全球青年SDG永續發展目標合作交流，與奈良國際高校校長中尾簽署姊妹校協議，開啟2校教育文化合作。

會議由奈良縣教育部門主辦，匯聚世界各國高中生與教育工作者，共同探討環境保護、經濟產業及社會議題，嘉中學生英文專題發表，分享台灣環保科技創新領域實踐成果，聚焦半導體產業永續發展，展示半導體課程學習成果，優異語言與問題解決能力，贏得與會師生讚譽。

學生分組討論與日本、美國及其他國家高中生交流，帶外國學生體驗台灣傳統遊戲，介紹台灣優勢產業與嘉義特色。會議邀請多位日本奈良專家：專注傳統木材技術森庄銘木公司負責人森本達郎，啟林堂書店早稻田浩一。他們以環保與文化創新實例，啟發學生對未來課題思考。

日本聾人橄欖球聯盟的長田浩二，以社會包容主題，讓學生理解多元共融的重要性。嘉中與奈良國際高校經3年交流互動，嘉中校長陳元泰與奈良國際高校校長中尾簽署姊妹校協議，開啟2校教育文化合作，陳元泰邀請中尾帶奈良國際高校師生們造訪嘉中。