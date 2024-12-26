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嘉中與日本奈良國際高校締結姊妹校 參與國際高中生未來會議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議。圖／嘉中提供

國立嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，24日到今天共3天，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議，與世界各國高中生與教育工作者，推動全球青年SDG永續發展目標合作交流，與奈良國際高校校長中尾簽署姊妹校協議，開啟2校教育文化合作。

會議由奈良縣教育部門主辦，匯聚世界各國高中生與教育工作者，共同探討環境保護、經濟產業及社會議題，嘉中學生英文專題發表，分享台灣環保科技創新領域實踐成果，聚焦半導體產業永續發展，展示半導體課程學習成果，優異語言與問題解決能力，贏得與會師生讚譽。

學生分組討論與日本、美國及其他國家高中生交流，帶外國學生體驗台灣傳統遊戲，介紹台灣優勢產業與嘉義特色。會議邀請多位日本奈良專家：專注傳統木材技術森庄銘木公司負責人森本達郎，啟林堂書店早稻田浩一。他們以環保與文化創新實例，啟發學生對未來課題思考。

日本聾人橄欖球聯盟的長田浩二，以社會包容主題，讓學生理解多元共融的重要性。嘉中與奈良國際高校經3年交流互動，嘉中校長陳元泰與奈良國際高校校長中尾簽署姊妹校協議，開啟2校教育文化合作，陳元泰邀請中尾帶奈良國際高校師生們造訪嘉中。

透過協議，雙方教師與學生未來將藉線上會議與實體課程，創造更多深度交流的機會，共同在全球議題攜手努力。參與國際會議，拓展嘉中學生國際視野，為國際教育添亮點。奈良國際高校3年前透過視訊，與嘉中交流，2月嘉中師生30餘人 到奈良學校交流後，約定這次國際高中生國際會議後，與嘉中簽訂姊妹校。

嘉中校長陳元泰（左）與奈良國際高校校長中尾簽署姊妹校協議，開啟2校教育文化合作。圖／嘉中提供
嘉中校長陳元泰（左）與奈良國際高校校長中尾簽署姊妹校協議，開啟2校教育文化合作。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議。圖／嘉中提供
嘉義高中校長陳元泰帶領師生共12人，參加日本奈良舉行的2024國際高中生未來會議。圖／嘉中提供

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