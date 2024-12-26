打造台南式溫暖 跨年入住好客民宿請吃「來一客」

台南市觀旅局為展示好客民宿的卓越成就與熱情，今在福爾摩沙遊艇酒店舉辦行銷宣傳會，並串聯已取得「好客民宿」標章的業者，推出創意滿滿的「跨年入住台南好客民宿，請吃來一客」活動，為旅客打造寒冷冬夜中的台南式溫暖。

觀旅局表示，全台1萬多家合法民宿中，僅約1700家通過好客民宿遴選，而南市有167家，其中更有13家榮獲金質獎，充分顯示出民宿經營者的用心與熱忱，另為宣傳好客民宿的用心，這次市府串聯好客民宿業者辦理入住請吃「來一客」泡麵活動，讓旅客感受台南民宿會是心中最「LIKE」的。

觀旅局長林國華指出，好客民宿遴選特別重視親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養等六大精神，並要求業者向旅客充分展現友好人情味、熱情服務、在地生活文化及認識風土民情。民宿經營者需先參加輔導訓練課程，再接受專家學者組成的小組進行實地訪查，整個遴選過程兼顧主觀與客觀性。今年好客民宿更是進階辦理金質獎評選，以專業評審與全民票選的嚴格評比而出自然生態、特色建築、文化漫遊、親子寵物及美食饗宴等五大主題業者。

為迎接即將到來的跨年夜，觀旅局串聯在地「好客民宿」業者，推出創意滿滿的「跨年入住台南好客民宿，請吃來一客」活動，讓旅客感受寒冷冬夜中的臺南式溫暖。活動當晚，凡入住參與活動的台南好客民宿，業者將特別贈送每房一碗的「來一客」泡麵，象徵「好客」與「LIKE」的美好結合，讓旅客在跨年歡慶的同時，感受到此地熱情款待的獨特魅力。

參與請吃來一客業者名單：https://reurl.cc/eGybRM