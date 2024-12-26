快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

南市府和三大幼教協會簽署虐童零容忍 守護幼童

中央社／ 台南26日電

台南市近期屢傳疑似虐童事件，南市府和台南市三大幼教協會今天簽署「虐童零容忍．齊心護幼童」，透過平時管理、覺察辨識、營造友善及優質教保環境，守護幼兒健康快樂成長。

南市府教育局和台南市幼托教育創新協會、台南市幼兒教育發展協會、台南市幼稚教育學會今天簽署「虐童零容忍．齊心護幼童」，內容包括定期向全園員工宣導不得對幼兒有不當管教行為、定期辦理正向管教及情緒管理等研習課程、定期向全體員工宣導應通報事項義務，及落實定期與不定期巡堂並主動關懷幼童。

南市府教育局今天發布新聞稿指出，台南市近來發生私立幼兒園重大不當管教，引起社會關注，教育局立刻啟動調查，對情節重大教保員祭出最重終身不得任教、裁罰新台幣60萬元，且公告行為人、負責人及機構名稱。

教育局表示，幼兒園負責人應負起行政督導與管理責任，務必做好教保員平時管理及宣導通報規定，否則就要承擔管理不善責任。

教育局長鄭新輝說，民國112年幼兒照顧及教育法修法後，明確規範調查程序和訂定相關裁罰，每年園長行政會議也會宣導，但檢舉及查獲不當管教案件仍未止歇。

鄭新輝表示，未來幼兒園若發生情節重大違法事件，對幼兒身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他身心暴力、不當對待行為，除重罰及公告外，也將視情節輕重減招、停招、停辦，最重廢止設立許可證，不會有討價還價或請託關說餘地。

鄭新輝強調，絕不讓極少數害群之馬抹煞所有幼教老師和教保員用心和付出，希望幼兒園嚴肅看待，杜絕違法事件發生。

台南 幼兒園 教育局

延伸閱讀

台南教產票選年度教育代表字「累」 是心有餘而力不逮的疲累

影／台南4校師生舞蹈快閃宣傳成果展 巿府員工驚艷

台南AI機器人創意全國盃百校參賽 市長黃偉哲當場加碼獎金

班班有鮮乳喊卡 台南市喊話中央：台南小朋友要喝鮮乳

相關新聞

騎樓可停放機慢車！南市多項新制元旦上路 新增福利、規範看這裡

2025年元旦開始，中央及地方政府陸續推出多項新政策，涵蓋交通、醫療、衛生、租房、稅務等領域，市府政府提醒市民留意相關規...

打造台南式溫暖 跨年入住好客民宿請吃「來一客」

台南市觀旅局為展示好客民宿的卓越成就與熱情，今在福爾摩沙遊艇酒店舉辦行銷宣傳會，並串聯已取得「好客民宿」標章的業者，推出...

中科虎尾園區今年地層下陷7公分 雲林縣府提出解方

雲林縣府今天召開地層下陷防治會報並公布水利署今年度監測資料，顯示雲林地層下陷面積226.4平方公里比去年減少21.3平方...

台南市跨年晚會 周邊道路交通管制出爐

台南好young跨年晚會將在永華市政中心西側廣場舉行，交通局公布12月31日下午1點起至2035年1月1日2點，安平區市...

磁吸青年移居嘉義市 黃敏惠宣布明年起加碼3項補助

嘉義市長黃敏惠上午在市府舉辦的「嘉義夠吸力、青年嘉團聚」十大旗艦計畫，「青世代磁吸」成果會，宣布明年「青年租屋」、「求職...

雲林元旦起21家獸醫院狂犬病疫苗半價 「打越多送越多」

為防範狂犬病傳播，雲林縣動植物防疫所今天送給毛小孩年終大禮，114年1月1日至31日辦理「新春狂犬病疫苗施打優惠」，到配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。