中科虎尾園區今年地層下陷7公分 雲林縣府提出解方

雲林縣府今天召開地層下陷防治會報並公布水利署今年度監測資料，顯示雲林地層下陷面積226.4平方公里比去年減少21.3平方公里，整體下陷量有減緩，其中只有中科虎尾園區一帶較為嚴重，年下陷量約7公分，研判與今年陸續新建廠房及周邊農田抽水灌溉有關，將持續監控並封填違法水井、鼓勵旱作以減緩下陷。

水利署資料顯示，雲林縣今年地層下陷面積共226.4平方公里，相較於去年下降面積247.7平方公里，減少了21.3平方公里，整體下陷量有減緩，下陷區主要分布在虎尾、土庫、元長、大埤、褒忠、北港及崙背等鄉鎮，一向下陷較嚴重的沿海地區並無顯著下陷情勢。

水利處指出，今年降雨量較去年多134毫米，使地層水位洩降減緩，連帶使下陷面積相對微幅減少，加上去年推動「高鐵沿線農田轉旱作專案措施」，鼓勵高用水量的稻田轉旱作，每公頃可節水達0.8萬公噸，休耕期也節水1.2萬公噸，顯示透過種植結構的調整，可降低用水需求，達成節水目的。

水利處長許宏博表示，去年最大年下陷速率位於元長鄉，達約6.2公分，今年則持平，不過根據監測資料顯示，中科虎尾園區今年下陷速率達7公分，是相對較為嚴重的地區，研判因鄰近農田灌溉，加上園區今年陸續有廠房新建案，可能因抽水灌溉加上工程荷重影響，造成局部區域出現較大下陷量。

水利處認為這可能是短暫性下陷，且以大面積均勻下陷才7公分，對園區工廠運轉應不會造成影響，不過，仍將會持續監控並請中科加強工程防陷，水利處指出，今年全縣已封124口井，將對中科附近違法或廢棄水井持續封填。農業處長魏勝德也指出，去年轉旱作面積達2400公頃，將會持續推動，尤其對高鐵沿線獎勵金將加碼每公頃提高為5萬元，提高轉作意願。