台南市跨年晚會 周邊道路交通管制出爐

台南好young跨年晚會將在永華市政中心西側廣場舉行，交通局公布12月31日下午1點起至2035年1月1日2點，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制。

交通局表示，請參加民眾將車輛停放於正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場，步行至西側廣場的會場；來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。

交通局長王銘德表示，永華市政中心西側廣場「台南好young跨年晚會」，因應會場布置需求，南島路部分路段將提早於12月30日晚上8點進行管制。

因應機車停車需求，活動期間建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路(中華西路至東南榕大道)、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放，請多加利用。

府前路 (中華西路至建平路)、南島路、永華路北側(中華西路至建平路)及中華西路(南島路—永華路)等路段人行道，因應大量人潮禁止停放機車。

請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛也依相關規定開罰及拖吊。

跨年專車，民眾可搭乘火車或公路客運，步行至台南車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車，方便抵達活動會場。台鐵公司也配合跨年活動增開列車，台南地區於2025年1月1日凌晨加開台南－嘉義(台南站約01:09、01:58、02:29開)、台南－潮州(台南站約01:04開)區間車，服務參加活動民眾返程（詳情請至台鐵公司網站查詢確認）。

場地周邊公車路線，在市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵台南站)，詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）。

交通局表示，海安路二段中央軸帶有海安商圈主辦的「2024台南海安蛇我其誰跨年趴」，預期府前路、金華路、中正路及西門路等周邊道路將容易出現交通壅塞情形，請民眾出遊前多加注意路況，預先改道。