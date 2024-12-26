快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市跨年晚會 周邊道路交通管制出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南跨年晚會活動交通管制出爐。圖／台南市交通局提供
台南跨年晚會活動交通管制出爐。圖／台南市交通局提供

台南好young跨年晚會將在永華市政中心西側廣場舉行，交通局公布12月31日下午1點起至2035年1月1日2點，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制。

交通局表示，請參加民眾將車輛停放於正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場，步行至西側廣場的會場；來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。

交通局長王銘德表示，永華市政中心西側廣場「台南好young跨年晚會」，因應會場布置需求，南島路部分路段將提早於12月30日晚上8點進行管制。

因應機車停車需求，活動期間建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路(中華西路至東南榕大道)、東南榕大道部分車道，將改為臨時機車停車場，建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放，請多加利用。

府前路 (中華西路至建平路)、南島路、永華路北側(中華西路至建平路)及中華西路(南島路—永華路)等路段人行道，因應大量人潮禁止停放機車。

請市民朋友依現場交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛也依相關規定開罰及拖吊。

跨年專車，民眾可搭乘火車或公路客運，步行至台南車站附近「北門派出所前」搭乘活動接駁專車，方便抵達活動會場。台鐵公司也配合跨年活動增開列車，台南地區於2025年1月1日凌晨加開台南－嘉義(台南站約01:09、01:58、02:29開)、台南－潮州(台南站約01:04開)區間車，服務參加活動民眾返程（詳情請至台鐵公司網站查詢確認）。

場地周邊公車路線，在市府西側廣場有8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵台南站)，詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）。

交通局表示，海安路二段中央軸帶有海安商圈主辦的「2024台南海安蛇我其誰跨年趴」，預期府前路、金華路、中正路及西門路等周邊道路將容易出現交通壅塞情形，請民眾出遊前多加注意路況，預先改道。

台南跨年晚會活動交通管制出爐。圖／台南市交通局提供
台南跨年晚會活動交通管制出爐。圖／台南市交通局提供
台南跨年晚會活動交通管制出爐。圖／台南市交通局提供
台南跨年晚會活動交通管制出爐。圖／台南市交通局提供

人行道 台南 跨年晚會

延伸閱讀

台北跨年晚會基隆人回家專車 基市府派車南港免費接駁

北市1工人架設跨年晚會舞台墜落 若違職安法最重罰30萬

北市跨年晚會舞台搭建出意外 工人從20米高鷹架墜落送醫不治

大新竹跨年晚會4階段交管 24日中午起封閉縣政六路

相關新聞

騎樓可停放機慢車！南市多項新制元旦上路 新增福利、規範看這裡

2025年元旦開始，中央及地方政府陸續推出多項新政策，涵蓋交通、醫療、衛生、租房、稅務等領域，市府政府提醒市民留意相關規...

打造台南式溫暖 跨年入住好客民宿請吃「來一客」

台南市觀旅局為展示好客民宿的卓越成就與熱情，今在福爾摩沙遊艇酒店舉辦行銷宣傳會，並串聯已取得「好客民宿」標章的業者，推出...

中科虎尾園區今年地層下陷7公分 雲林縣府提出解方

雲林縣府今天召開地層下陷防治會報並公布水利署今年度監測資料，顯示雲林地層下陷面積226.4平方公里比去年減少21.3平方...

台南市跨年晚會 周邊道路交通管制出爐

台南好young跨年晚會將在永華市政中心西側廣場舉行，交通局公布12月31日下午1點起至2035年1月1日2點，安平區市...

磁吸青年移居嘉義市 黃敏惠宣布明年起加碼3項補助

嘉義市長黃敏惠上午在市府舉辦的「嘉義夠吸力、青年嘉團聚」十大旗艦計畫，「青世代磁吸」成果會，宣布明年「青年租屋」、「求職...

雲林元旦起21家獸醫院狂犬病疫苗半價 「打越多送越多」

為防範狂犬病傳播，雲林縣動植物防疫所今天送給毛小孩年終大禮，114年1月1日至31日辦理「新春狂犬病疫苗施打優惠」，到配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。