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磁吸青年移居嘉義市 黃敏惠宣布明年起加碼3項補助
嘉義市長黃敏惠上午在市府舉辦的「嘉義夠吸力、青年嘉團聚」十大旗艦計畫，「青世代磁吸」成果會，宣布明年「青年租屋」、「求職加薪」及「生育津貼」等3項政策，加碼補助。
開場由嘉義女中熱舞社、興仁Shock Cool樂團，以及新二代青年英家綺帶來充滿活力表演揭開序幕。現場以「吸力秀」生動呈現政策成果，設置主題展示區，讓參與者身臨其境感受嘉市生養支持、人才培育與就業促進等方面的亮點。
黃敏惠宣布，明年「齊發3補助，年輕世代好Easy」為主軸，推出「青年租屋加碼補助」，設籍租屋嘉市18至45歲青年，符合中央擴大租金補貼者，每月額外加碼補助500元，減輕居住壓力。
「求職加薪補助」月薪介於基本工資至4萬元的18至29歲青年，每月可領3000元補助，助青年職涯起步，實現職業夢想；「生育津貼加碼補助」，每胎津貼由2萬2千元提高到3萬元，完善生育支持系統，鼓勵迎接新生命。
黃敏惠說，青年是帶動城市發展重大引擎，市府致力吸引優質人才，整合生育、托育與教育資源，打造完整城市支援系統，助力青年成家立業。今年成立精忠公共托嬰中心，提供28名嬰幼兒友善托育環境；成立「永續發展青年推動小組」，鼓勵青年參與在地議題解決，實現城市永續發展。
推動「二地居政策」，吸引更多人口鏈結嘉市，從短期移居到最終成為永久居民；積極扶植新型態工作型態，發展新世代經濟，讓宜居嘉義成為青年落腳的新選擇。
社會處長李思賢表示，吸引青年回流扎根，進行1010份青年需求問卷調查，從「就業創業」、「育兒健康」到「安居租屋」等6大面向，整合10局處、70項計畫資源，建置「城市備援整合平台」，提供一站式服務，為嘉市專屬青年資源網站，推動智慧城市發展。
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