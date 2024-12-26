快訊

整理包／勞工紓困貸款最高領10萬！一文搞懂申請資格、步驟 把握11個工作日申辦

直播／批國家機器政治追殺柯文哲 民眾黨下午開國際記者會

柯文哲5羈押被告與卷證同步移審 法院下午2點抽籤看誰審

雲林元旦起21家獸醫院狂犬病疫苗半價 「打越多送越多」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林推出施打狂太病疫苗優惠活動，優惠期間到21家動物醫院施打半價。記者蔡維斌／翻攝
雲林推出施打狂太病疫苗優惠活動，優惠期間到21家動物醫院施打半價。記者蔡維斌／翻攝

為防範狂犬病傳播，雲林縣動植物防疫所今天送給毛小孩年終大禮，114年1月1日至31日辦理「新春狂犬病疫苗施打優惠」，到配合的動物醫院施打，注射費原價約250元一律只收120元，名額不限且附贈春節精美小禮物，打越多送越多。

防疫所指出，這項動物福利措施從明年元旦起到元月31日止，期間民眾攜帶家犬貓至21家配合的動物醫院施打狂犬病疫苗，注射費原價200至250元，每隻一律只收120元，打越多省越多，名額不限，同時再贈送限定版精美宣導品，打一隻領一個、打越多送越多。

防疫所說，活動期間如同時為家犬貓進行寵物晶片植入，並登記完成者另有優惠，這次提供的狂犬病疫苗為「有佐劑疫苗」，寵物具過敏病史者或指定施打無佐劑狂犬病疫苗者不適用這次優惠活動。

縣長張麗善提醒，台灣目前屬狂犬病疫區，該疾病是人畜共通傳染病，如傳播後發病具高死亡率，犬貓經施打疫苗可100%阻絕傳染途徑，為防範傳播、保護人與寵物健康，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打疫苗預防注射，未依規定注射可罰3-15萬元，這次新春注射狂犬病疫苗不僅優惠，還贈送蛇年精美小禮品，請民眾把握機會、踴躍參加活動。

21家醫院詳情可上縣府官網查詢或參考所附圖片。

雲林推出施打狂太病疫苗優惠活動，優惠期間到圖中配合的21家動物醫院施打一律只收120元。記者蔡維斌／翻攝
雲林推出施打狂太病疫苗優惠活動，優惠期間到圖中配合的21家動物醫院施打一律只收120元。記者蔡維斌／翻攝

動物醫院 寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

雲林元旦升旗健行 號召元旦寶寶一同慶生

雲林元旦新制上路 巨大垃圾清除每車收費2500元

雲林遭點名未交國土功能分區圖 張麗善：年底前送出盼中央尊重地方

雲林投入7千多萬改善公共場域 打造高齡友善空間

相關新聞

騎樓可停放機慢車！南市多項新制元旦上路 新增福利、規範看這裡

2025年元旦開始，中央及地方政府陸續推出多項新政策，涵蓋交通、醫療、衛生、租房、稅務等領域，市府政府提醒市民留意相關規...

磁吸青年移居嘉義市 黃敏惠宣布明年起加碼3項補助

嘉義市長黃敏惠上午在市府舉辦的「嘉義夠吸力、青年嘉團聚」十大旗艦計畫，「青世代磁吸」成果會，宣布明年「青年租屋」、「求職...

韓國網紅李花探索台南魅力 嘗「在地1冰品」直呼太特別

為推銷台南觀光，南市旅行商業同業公會邀請韓國網紅李花(꽃언니)走訪古都，觀光旅遊局副局長鄭道立今代表市府致贈鳳梨酥及古蹟...

電動公車免費搭加30分鐘YouBike優惠騎 嘉市府宣布明年再續辦

嘉義市首創全國公共運輸政策：「使用電子票證及行動支付免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延...

雲林元旦起21家獸醫院狂犬病疫苗半價 「打越多送越多」

為防範狂犬病傳播，雲林縣動植物防疫所今天送給毛小孩年終大禮，114年1月1日至31日辦理「新春狂犬病疫苗施打優惠」，到配...

「恢復嘉義人的自信」翁章梁縣長就職6周年演說 談未來發展

嘉義縣長翁章梁今在創新學院以「嘉義發展的人與故事」為題發表就職6周年年終演說，細數任內政績並介紹嘉義在地的人與故事，強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。