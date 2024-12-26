雲林元旦起21家獸醫院狂犬病疫苗半價 「打越多送越多」

為防範狂犬病傳播，雲林縣動植物防疫所今天送給毛小孩年終大禮，114年1月1日至31日辦理「新春狂犬病疫苗施打優惠」，到配合的動物醫院施打，注射費原價約250元一律只收120元，名額不限且附贈春節精美小禮物，打越多送越多。

防疫所指出，這項動物福利措施從明年元旦起到元月31日止，期間民眾攜帶家犬貓至21家配合的動物醫院施打狂犬病疫苗，注射費原價200至250元，每隻一律只收120元，打越多省越多，名額不限，同時再贈送限定版精美宣導品，打一隻領一個、打越多送越多。

防疫所說，活動期間如同時為家犬貓進行寵物晶片植入，並登記完成者另有優惠，這次提供的狂犬病疫苗為「有佐劑疫苗」，寵物具過敏病史者或指定施打無佐劑狂犬病疫苗者不適用這次優惠活動。

縣長張麗善提醒，台灣目前屬狂犬病疫區，該疾病是人畜共通傳染病，如傳播後發病具高死亡率，犬貓經施打疫苗可100%阻絕傳染途徑，為防範傳播、保護人與寵物健康，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打疫苗預防注射，未依規定注射可罰3-15萬元，這次新春注射狂犬病疫苗不僅優惠，還贈送蛇年精美小禮品，請民眾把握機會、踴躍參加活動。

21家醫院詳情可上縣府官網查詢或參考所附圖片。