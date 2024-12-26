「恢復嘉義人的自信」翁章梁縣長就職6周年演說 談未來發展

嘉義縣長翁章梁今在創新學院以「嘉義發展的人與故事」為題發表就職6周年年終演說，細數任內政績並介紹嘉義在地的人與故事，強調在前往農工科技大縣這條路上，每個人都是建造鐵軌的人，大家的汗水與堅持，促成嘉義這部列車行駛在正確軌道上。

翁章梁在年終演說時介紹大林慈濟失智症中心主任曹汶龍、天主教中華聖母基金會執行長黎世宏、嘉義縣社區規畫師駐地輔導計畫主持人許芳瑜、長老教會長老蔡信得、好美社區發展協會執行長鄭怡雯等人，展現地方紮根發展活力，與大家共享佳績。

翁章梁表示，擔任縣長肩負著一項重要責任，就是要「恢復嘉義人的自信」，一片土地若人民對自己缺乏自信，那就會是一個沒有希望的地方。執政6年來，他致力推動產業結構改變，創造青年返鄉就業機會，如今逐漸在大家眼裡看見自信，就是他最大的成就。

嘉縣近年推動轉型，開發嘉義科學園區。翁章梁說，台積電CoWoS先進封裝廠預計2025年第3季第1座廠完工裝機，2026年第2座廠完工裝機，2028年2座廠都能開始量產；因應高科技廠商產業布局需求，南科管理局啟動園區第二期90公頃擴建計畫。

翁章梁也說，配合嘉科園區開發，周邊馬稠後產業園區設立半導體園中園。目前馬稠後一期共29家廠商進駐，26家營運；後期縣府出售土地112公頃，共有97家廠商進駐，3家營運。另台糖分回100公頃土地，其中44.48公頃做為半導體園中園，45公頃提供未登記工廠進駐。

嘉縣產業結構轉型，未來人口有望增加，也吸引大型Outlet進駐嘉義高鐵特區，華泰名品城旗下子公司格珞麗亞企業股份有限公司預計投資49億元，打造占地將近10公頃大型商場，可容納逾200間店舖進駐，預計2026年動工，分三期開發，第一期預計2028年營運。