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韓國網紅李花探索台南魅力 嘗「在地1冰品」直呼太特別

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀光旅遊局副局長鄭道立今代表市府致贈鳳梨酥及古蹟伴手禮讓李花（左一）品嘗。圖／南市關旅局提供
台南市觀光旅遊局副局長鄭道立今代表市府致贈鳳梨酥及古蹟伴手禮讓李花（左一）品嘗。圖／南市關旅局提供

為推銷台南觀光，南市旅行商業同業公會邀請韓國網紅李花(꽃언니)走訪古都，觀光旅遊局副局長鄭道立今代表市府致贈鳳梨酥及古蹟伴手禮讓李花品嘗，期盼透過李花的介紹，吸引更多韓國旅客體驗台南的美好與豐富的美食小吃文化。

觀旅局表示，李花是韓國作家、旅行家及旅遊內容創作者，至今已走訪超過75個國家，透過寫作和影片分享自身旅遊經歷，以女性獨特的視角展現旅行過程中的各種體驗。感謝南市旅行商業同業公會邀請李花走訪台南，親身體驗台南古都的獨特魅力與美味佳餚。

此次踩線行程特別安排李花前往米其林入選店家西羅殿牛肉湯及百年老屋無菜單料理餐廳「筑馨居」品嘗道地台南美食，並至南泉冰菓室吃當季的草莓冰和番茄蜜餞冰。李花第一次看到番茄蜜餞冰直呼太特別，大力推薦韓國民眾來台南一定要來吃在地的水果剉冰。

李花還走訪南埕衖事、神農街、台南美術館二館及林百貨等特色景點，被復古巷弄及廟宇文化所吸引，南美館全新展覽「吾妄之境 The Fantasy Wonderland」也讓李花感受到多元文化下城市的生命力。

觀旅局表示，疫後台南持續積極拓展韓國市場，自2022年起連續3年於釜山國際旅展榮獲「展位內容獎」、「展位行銷獎」及「展位設計獎」，今年更與釜山觀光協會簽訂觀光送客MOU，力促觀光交流。台南有山、有海、有古蹟、有巷弄、有自然生態，也有新興景點，是近年遊客指定造訪的觀光熱點，歡迎國內外旅客來旅遊。

韓國網紅李花至南泉冰菓室吃當季的草莓冰和番茄蜜餞冰。圖／南市關旅局提供
韓國網紅李花至南泉冰菓室吃當季的草莓冰和番茄蜜餞冰。圖／南市關旅局提供

台南美術館 景點 網紅 美食

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