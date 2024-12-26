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南市藏金閣年終拍賣祭優惠！二手平價家具買2件 低價的免費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動將於28日周六上午8時至12時舉行，並推出「耶誕省金年終慶活動」。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動將於28日周六上午8時至12時舉行，並推出「耶誕省金年終慶活動」。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動將於28日周六上午8時至12時舉行，並推出「耶誕省金年終慶活動」，包括當日5000元以上拍賣底價9折起標、指定平日商品享9折優惠等優惠， 另惜福T-Bike腳踏車持續販售，歡迎大家來尋寶、搶好康。

環保局表示，28日拍賣活動除有限定家具優惠，從12月28日至明年1月24日止，二手平價家具購買2件，低價的免費，歡迎大家於年終慶活動一起來響應資源循環。

此次拍賣主打多款特色家具，包括復古與現代結合的「松木餐桌櫸木餐椅」、舒適耐用的「柚木休閒椅」、靈活實用的「松木摺疊桌」，以及兼具功能與美觀的「時尚日式神桌」，滿足多元需求。

活動當日，藏金閣廣場也有「知足藏樂免廢市集」，結合耶誕主題推出趣味闖關遊戲。攤主攜帶耶誕二手物品交換或穿著耶誕裝扮參與，可獲贈市集專屬金幣5枚。另，藏金閣1館持續販售除役T-Bike「惜福腳踏車」，因廣受好評，目前僅剩少量庫存，拍賣日當日將繼續提供購買機會，有需求的民眾務必把握良機。

環保局表示，為響應耶誕及年終慶活動，洗寶公司當日推出自動補充機年終大回饋，凡當日至自動補充機購買(洗衣精或洗碗精)2公升即贈送1公升(限同品項)，期望透過回收家具再利用及環保活動推廣資源循環理念，大家一起用行動支持環境永續。

拍賣會 環保局 腳踏車

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