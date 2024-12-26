騎樓可停放機慢車！南市多項新制元旦上路 新增福利、規範看這裡

2025年元旦開始，中央及地方政府陸續推出多項新政策，涵蓋交通、醫療、衛生、租房、稅務等領域，市府政府提醒市民留意相關規定，掌握政策帶來的便利與補助。

交通方面，自1月起，台南市騎樓原則開放停放機慢車，保留1.5公尺行人通道。若所有權人不願開放，可向市府申請例外禁止停放。

在醫療防疫上，台南市政府實施登革熱通報獎勵計畫，鼓勵醫事人員通報疑似個案。此外，市府針對新婚夫妻推出婚後孕前健康檢查補助，已婚配偶中任一方設籍台南市且未生第一胎者皆可申請。同時，40歲以下罹癌且有生育意願的市民可申請凍卵/凍精補助。

教育方面，小學六年級學生可於1月報名國一英語文資優鑑定，通過後參與資優課程。此外，市府修訂公共圖書館借閱規定，逾期未還圖書超過1年者，將依法強制執行賠償。

全國新政策，有全國基本工資自1月1日起調升，月薪增至2萬8590元，時薪調至190元，勞保費率同步提升至12.5%。國民年金費率上調至10.5%，健保最低投保級距隨基本薪資調整，平均每人每月費用增加831元。

針對租屋族，300億元租金補貼計畫擴大實施，補貼戶數增至75萬戶，申請流程更簡化，補貼金額每月2000至8000元不等，特別關注弱勢族群與新婚家庭需求。

醫療健康方面，癌症篩檢預算增至68億元，篩檢對象與年齡範圍擴大，包括大腸癌、肺癌、胃癌、乳癌與子宮頸癌。

動物保護方面，自2025年起，家貓需植入晶片並完成登記，過渡期為1年，2026年未完成者將面臨罰款3000至1萬5000元。

在交通方面，政府推動機車駕訓補助，最高可申請3800元。另對未經噪音認證的改裝排氣管加強處罰，首次違規罰款900至1800元，重犯可吊銷車牌。