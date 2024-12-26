電動公車免費搭加30分鐘YouBike優惠騎 嘉市府宣布明年再續辦

嘉義市首創全國公共運輸政策：「使用電子票證及行動支付免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年，明年免費搭公車，載民眾「搭好、騎滿、嘉幸福。」

最美公車在嘉市，移動的城市風景「電動公車」上路至今，收到民眾滿滿好評，市府依據搭乘需求新增市區公車及幸福巴士站點及增設候車亭，提供民眾更友善、方便候車環境。

學生、上班族的通勤幫手公共自行車YouBike，市府為提升民眾借還車便利性，依據使用者大數據分析，今年增加50站、385輛車，總站點數達196站、共1486輛車。

交通處說，市區公車今年搭乘人次連續6年成長，共近75萬搭乘人次；公共自行車使用人次逾623萬，平均周轉率4.15轉，為非六都第一名；台灣好行「光林我嘉線」連續3年榮獲觀光署評鑑績優路線「優等」獎，透過數據分析及滿意度調查，持續優化服務。

交通處表示，嘉市是雲嘉嘉生活圈公共運輸最完整、路線涵蓋率最密集縣市，不斷增加公共運輸站點、班次，增設公共自行車站點，加密補白；以公共自行車為例，目前嘉義以南縣市都採同系統，租借跨區免收調度費，滿足更多使用者需求，服務更多市民。

即日起至2025年12月31日止，市區公車（含公共自行車）使用電子票證及行動支付，享免費搭乘；公共自行車前30分鐘優惠10元，公共運輸服務歡迎下載「愛嘉義APP」及嘉義市政府交通處網站-大眾運輸服務（https://traffic.chiayi.gov.tw/）查詢。