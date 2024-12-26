快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

半導體風雲／南亞科入股補丁 類HBM成台系DRAM廠救星？

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

電動公車免費搭加30分鐘YouBike優惠騎 嘉市府宣布明年再續辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供

嘉義市首創全國公共運輸政策：「使用電子票證及行動支付免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年，明年免費搭公車，載民眾「搭好、騎滿、嘉幸福。」

最美公車在嘉市，移動的城市風景「電動公車」上路至今，收到民眾滿滿好評，市府依據搭乘需求新增市區公車及幸福巴士站點及增設候車亭，提供民眾更友善、方便候車環境。

學生、上班族的通勤幫手公共自行車YouBike，市府為提升民眾借還車便利性，依據使用者大數據分析，今年增加50站、385輛車，總站點數達196站、共1486輛車。

交通處說，市區公車今年搭乘人次連續6年成長，共近75萬搭乘人次；公共自行車使用人次逾623萬，平均周轉率4.15轉，為非六都第一名；台灣好行「光林我嘉線」連續3年榮獲觀光署評鑑績優路線「優等」獎，透過數據分析及滿意度調查，持續優化服務。

交通處表示，嘉市是雲嘉嘉生活圈公共運輸最完整、路線涵蓋率最密集縣市，不斷增加公共運輸站點、班次，增設公共自行車站點，加密補白；以公共自行車為例，目前嘉義以南縣市都採同系統，租借跨區免收調度費，滿足更多使用者需求，服務更多市民。

即日起至2025年12月31日止，市區公車（含公共自行車）使用電子票證及行動支付，享免費搭乘；公共自行車前30分鐘優惠10元，公共運輸服務歡迎下載「愛嘉義APP」及嘉義市政府交通處網站-大眾運輸服務（https://traffic.chiayi.gov.tw/）查詢。

嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供
嘉義市首創全國公共運輸政策「使用電子票證及行動支付，免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延續1年。圖／嘉市府提供

YouBike 公車 嘉義 自行車

延伸閱讀

便民變擾民？通勤族抱怨YouBike電輔車沒優惠「政策做半套」

舊車變新車 思源資收小站首創宜蘭免費YouBike任你騎

新北67歲男騎YouBike闖紅燈遭撞噴飛 再收最高1200元罰單

台中Youbike前30分鐘免費 明年市府預算2.5億成長1.5倍

相關新聞

是你嗎？南市疫苗接種抽獎名單出爐 明年1月12日前領獎

台南市衛生局舉辦的「『疫』起接種、『苗』準病毒」抽獎名單出爐，公布後一周會內以電話通知中獎人，再請中獎人攜帶身分證、印章...

電動公車免費搭加30分鐘YouBike優惠騎 嘉市府宣布明年再續辦

嘉義市首創全國公共運輸政策：「使用電子票證及行動支付免費搭乘市區公車，並享公共自行車前30分鐘騎乘優惠」，市府今天宣布延...

南市首創「長輩輕旅行」與38個休閒農場、觀光工場合作

台南市在2025年65歲以上老年人口將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入超高齡社會，台南市社會局推動社...

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

嘉義縣無黨籍前議員賴朝崙24日傳出病逝消息，疑似肺積水、肺炎狀況無好轉，平安夜離世享壽69歲。因晚年較少與家人互動，目前由...

廣角鏡／清巨大垃圾 雲林收費

雲林縣巨大垃圾清除費用包含在隨水費代徵的處理費，但鄰近縣市巨大垃圾清除收費，導致雲林非法棄置量暴增，縣府通過代清除處理收...

台南前議員林阳乙病逝 兒證實「平靜祥和地離開」

無黨籍台南市前議員林阳乙昨晚病逝，享壽65歲，本屆接棒當選議員的兒子林冠維在臉書發文證實，林冠維說，父親這1年被病痛纏身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。