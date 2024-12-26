南市首創「長輩輕旅行」與38個休閒農場、觀光工場合作

台南市在2025年65歲以上老年人口將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入超高齡社會，台南市社會局推動社區照顧關懷據點健康促進活動，其中「長輩輕旅行」深受歡迎。今年共辦理120場次，有4800人次參與，為長輩們帶來豐富的生活體驗。

社會局表示，自2022年起與台南市休閒農業發展協會及台南市推廣觀光工廠發展協會合作，推出「社區照顧關懷據點輕旅行—長輩共遊趣」計畫，精選38個優質景點，讓長輩能輕鬆遊覽台南。這項全國首創的計畫自推行以來深受長輩好評，不僅帶動長輩們走出家門，增進社會參與，也讓他們體驗台南各地的文化與產業特色。黃市長也提醒，據點長輩可利用台南市敬老卡免費搭乘公車到景點出遊，方便又貼心。

南區鯤鯓牧鄰社區照顧關懷據點的秋桃女士分享說：「子女忙於工作時常不在家，這項計畫讓長輩能相約出遊，每次參加都特別期待，回家後還能和家人分享趣事。」大恩里社區照顧關懷據點的林女士也提到，照顧長期臥床的先生讓她身心疲憊，參加輕旅行讓她有機會短暫放鬆，回家後更有動力繼續面對照顧工作。

社會局長盧禹璁表示，2022年至今已辦理340場次活動，累計1萬3600人次受益。今年新增的景點如天喜悅溫泉會館、龍海號生態之旅、花木藍藍染工坊等，特別受到長輩喜愛。活動內容豐富多元，包括泡湯紓壓、搭船遊潟湖、烤蚵吃到飽、體驗植物藍染等，還能品嘗當地新鮮海產粥，讓長輩們在輕鬆的氛圍中增進交流。未來社會局將陸續規畫新景點，期盼長輩們透過這些輕旅行路線，學習自行規畫旅遊，讓生活更加豐富多彩。