是你嗎？南市疫苗接種抽獎名單出爐 明年1月12日前領獎

台南市衛生局舉辦的「『疫』起接種、『苗』準病毒」抽獎名單出爐，公布後一周會內以電話通知中獎人，再請中獎人攜帶身分證、印章(代領人也要要攜帶身分證件與印章)至市政府衛生局林森辦公室領獎。

衛生局局長李翠鳳表示，近期年末跨年大型活動頻繁，可能增加疾病傳播風險，接種疫苗可有效降低感染後發生重症與死亡的風險，南市流感及新冠疫苗充足，鼓勵市民朋友符合接種資格者，可至本市合約院所隨到隨打或透過台南打疫苗平台預約(https://health-reservation.tainan.gov.tw/)。