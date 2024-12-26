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是你嗎？南市疫苗接種抽獎名單出爐 明年1月12日前領獎
台南市衛生局舉辦的「『疫』起接種、『苗』準病毒」抽獎名單出爐，公布後一周會內以電話通知中獎人，再請中獎人攜帶身分證、印章(代領人也要要攜帶身分證件與印章)至市政府衛生局林森辦公室領獎。
衛生局局長李翠鳳表示，近期年末跨年大型活動頻繁，可能增加疾病傳播風險，接種疫苗可有效降低感染後發生重症與死亡的風險，南市流感及新冠疫苗充足，鼓勵市民朋友符合接種資格者，可至本市合約院所隨到隨打或透過台南打疫苗平台預約(https://health-reservation.tainan.gov.tw/)。
衛生局也說明，此次抽獎名單由全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)產出，抽獎方式則由電腦自動隨機選號抽出，中獎者以第一次抽出獎項為主，已獲獎者不具其他獎項獲獎資格，重複中獎者的獎項由候補名單依序遞補。中獎人須在明年1月12日前完成領獎，逾指定領獎時間未領取，視同放棄得獎資格，不再遞補也不另行通知。共有58人獲獎，大獎獎項名單如圖卡。
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