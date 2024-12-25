嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

嘉義縣無黨籍前議員賴朝崙昨天傳出病逝消息，疑似肺積水、肺炎狀況無好轉，平安夜離世享壽69歲。因晚年較少與家人互動，目前由一名友人協助操辦後事，靈位設在水上鄉的嘉義市立殯儀館，民雄鄉公所也將協助後事。

賴朝崙曾任民雄鄉民代表，原為國民黨籍，選上第12、13屆縣議員後，改以無黨籍身分選上第15、16、17、18屆縣議員，深耕福樂村、北斗村，地方實力雄厚，但參選第19屆時落選，第20屆改由賴朝崙妻子郭金雀出戰仍落選。

據了解，賴朝崙晚年過得不好，目前沒有家人出面辦後事，由一名友人協助處理，遺體安置在水上鄉的嘉義市立殯儀館，預計1月2日火化，沒有舉辦任何悼念儀式。

民雄鄉長林于玲說，賴朝崙1、2個月前有肺積水狀況住院，但因沒有人協助照顧，後續友人將他送至療養院；賴朝崙擔任議員對地方貢獻，現有友人協助處理後事，還沒提出確切需求，如果有什麼困難，公所都會幫忙。

賴朝崙參選第19屆縣議員時，曾提出要制止嘉義縣國中、國小學童實施同性婚之性教育，以避免幼小學童對性別產生錯亂；督促縣府編列路平專案預算，補助鄉鎮做好路面整修，保障機車騎士安全；溫馨勤快及有效率選民服務，以同理心做好服務工作。