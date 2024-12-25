嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣資深前議員賴朝崙疑似肺積水，昨天驚傳離世，享壽69歲。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣資深前議員賴朝崙疑似肺積水，昨天驚傳離世，享壽69歲。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣無黨籍前議員賴朝崙昨天傳出病逝消息，疑似肺積水、肺炎狀況無好轉，平安夜離世享壽69歲。因晚年較少與家人互動，目前由一名友人協助操辦後事，靈位設在水上鄉的嘉義市立殯儀館，民雄鄉公所也將協助後事。

賴朝崙曾任民雄鄉民代表，原為國民黨籍，選上第12、13屆縣議員後，改以無黨籍身分選上第15、16、17、18屆縣議員，深耕福樂村、北斗村，地方實力雄厚，但參選第19屆時落選，第20屆改由賴朝崙妻子郭金雀出戰仍落選。

據了解，賴朝崙晚年過得不好，目前沒有家人出面辦後事，由一名友人協助處理，遺體安置在水上鄉的嘉義市立殯儀館，預計1月2日火化，沒有舉辦任何悼念儀式。

民雄鄉長林于玲說，賴朝崙1、2個月前有肺積水狀況住院，但因沒有人協助照顧，後續友人將他送至療養院；賴朝崙擔任議員對地方貢獻，現有友人協助處理後事，還沒提出確切需求，如果有什麼困難，公所都會幫忙。

賴朝崙參選第19屆縣議員時，曾提出要制止嘉義縣國中、國小學童實施同性婚之性教育，以避免幼小學童對性別產生錯亂；督促縣府編列路平專案預算，補助鄉鎮做好路面整修，保障機車騎士安全；溫馨勤快及有效率選民服務，以同理心做好服務工作。

嘉義 小學 議員

延伸閱讀

嘉義縣警局破詐集團44件 食品公司董座吳裕田捐逾百萬元雞精慰勞

影／嘉義縣三界埔暗藏私菸工廠 攻堅驚見上萬包捲菸堆成山

影／私菸工廠藏身嘉義水上偏僻山區 海巡查扣5萬多包劣質菸

嘉義縣濃霧特報 能見度不足200公尺 行車用路注意安全

相關新聞

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

嘉義縣無黨籍前議員賴朝崙昨天傳出病逝消息，疑似肺積水、肺炎狀況無好轉，平安夜離世享壽69歲。因晚年較少與家人互動，目前由...

台南前議員林阳乙病逝 兒證實「平靜祥和地離開」

無黨籍台南市前議員林阳乙昨晚病逝，享壽65歲，本屆接棒當選議員的兒子林冠維在臉書發文證實，林冠維說，父親這1年被病痛纏身...

元旦看日出！台南左鎮二寮觀日亭1月1日零時起交管

台南左鎮區二寮觀日亭可觀賞日出美景，每年元旦吸引不少民眾前往迎接新年到來，警方將於明年1月1日，凌晨零時起至上午8時執行...

台農57號甘藷發表70周年 嘉義農試所打造故事牆致敬專家

台灣甘藷育種自日據時期始於農業試驗所嘉義農業試驗分所，至今已育成共74個品種，其中台農57號黃皮黃肉、口感綿密，在超商、...

韓星金大明攜王牌製作人羅PD大啖古都美食 讚太愛台南「感性爆棚」

南韓王牌製作人羅PD(羅暎錫)攜手韓劇「機智醫生生活」中飾演婦產科醫師的「楊碩亨」的金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇...

舞台劇「人間條件1」票房破2萬6千張 吳念真：台南壓軸上演最後2場

最會說故事的歐吉桑吳念真，23年前創作的第一部舞台劇作品「人間條件1」，歷久不衰，造就無數「人間狂潮」。睽違6年在今年2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。