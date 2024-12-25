台南前議員林阳乙病逝 兒證實「平靜祥和地離開」

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台南前議員林阳乙昨天病逝。本報資料照片
台南前議員林阳乙昨天病逝。本報資料照片

無黨籍台南市前議員林阳乙昨晚病逝，享壽65歲，本屆接棒當選議員的兒子林冠維在臉書發文證實，林冠維說，父親這1年被病痛纏身，卻很堅強地面對，昨天平靜祥和地離開。

林冠維指出，「最敬愛的爸爸，在12月24號稍晚離開我們了」，父親這1年被病痛纏身，卻很堅強面對，在前半年有逐漸好轉，但以為的「時間」卻都會在一瞬間流逝，昨天深愛父親的人與父親深愛的人，都陪著父親到人生的最後一刻，就像睡著一樣，平靜祥和地離開。

林冠維說，父親跟他說過男人有淚不輕彈，但他的眼淚真的忍不住，心中有萬般不捨，握著父親的手，視線漸漸模糊，好多好多的回憶湧上心頭，再多的言語都無法表達他的不捨，心好像緊緊被揪著的痛。

林冠維說，「爸爸，您的笑容、聲音，還有那些與我們一同度過的點滴時光，都是我們珍貴的記憶」、「謝謝您，我的爸爸林阳乙，您辛苦了！您功德圓滿，人生畢業了！您是我們永遠的驕傲，永遠愛您」。

林冠維也說，跟各位鄉親說聲抱歉，這段期間必須暫時放下工作行程，陪父親走完最後這一段路，工作行程會由服務處同仁代表處理。

林阳乙1961年生，曾經連任4屆的原南縣永康市民代表，以及南市第2屆、3屆市議員，還當議會無黨團結聯盟黨團總召，本屆議員選舉決定交棒，兒子林冠維參選永康選區，也順利當選。

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