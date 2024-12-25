快訊

恭喜！趙正平喜迎耶誕寶寶 兒子萌照曝光

北市跨年晚會舞台搭建出意外 工人從20米高鷹架墜落死亡

陳其邁抗議財劃法一石二鳥 打擊柯志恩還能鞏基本盤

元旦看日出！台南左鎮二寮觀日亭1月1日零時起交管

中央社／ 台南25日電
台南左鎮區二寮觀日亭可觀賞日出美景，每年元旦吸引不少民眾前往迎接新年到來，警方將於明年1月1日，凌晨零時起至上午8時執行交通管制，維持交通順暢。台南左鎮二寮觀日亭可欣賞最低海拔日出雲海。聯合報資料照，記者吳淑玲／攝影
台南左鎮區二寮觀日亭可觀賞日出美景，每年元旦吸引不少民眾前往迎接新年到來，警方將於明年1月1日，凌晨零時起至上午8時執行交通管制，維持交通順暢。台南左鎮二寮觀日亭可欣賞最低海拔日出雲海。聯合報資料照，記者吳淑玲／攝影

台南左鎮區二寮觀日亭可觀賞日出美景，每年元旦吸引不少民眾前往迎接新年到來，警方將於明年1月1日，凌晨零時起至上午8時執行交通管制，維持交通順暢。

台南市警察局新化分局今天發布新聞稿指出，近年來左鎮區二寮觀日亭及觀日平台沿線道路，在元旦當天會吸引不少民眾上山觀日出，預估114年元旦人潮可能與113年元旦相差不多，約有數千人。

警方指出，往年元旦觀日出人車多於清晨3時至4時開始湧入，曙光乍現前達到高峰，而於日出後逐漸散去，致使人車宣洩不及，除造成道路交通堵塞，還容易發生事故。

新化分局指出，預定自114年1月1日0時起至8時止，於岡林派出所至柑仔園（南162線與南171線交界）路段及附近農路，實施交通疏導管制，四輪以上汽車禁入，公務車、自行車及機車不予管制，並於岡林派出所兩旁道路規劃車輛單向停車，交通警察大隊支援拖吊車待命。

警方指出，民眾可多利用機車或共乘交通工具前往，減輕車流壓力，勿走光源不足農路或產業道路，避免危險，並配合現場員警交通疏導調度，於規定路段單向停車，再步行至二寮觀賞日出，以維持車流順暢及交通安全。

交通管制 元旦 台南 警察

延伸閱讀

大新竹跨年晚會4階段交管 24日中午起封閉縣政六路

春節國道交管措施出爐 雙向車流恐接近疫前歷史高峰

道路刨鋪工程 苗栗縣府行政區府東路24日交管10個小時

大鹿林道砍伐受災木 受天候影響延長交管至明年1月29日

相關新聞

元旦看日出！台南左鎮二寮觀日亭1月1日零時起交管

台南左鎮區二寮觀日亭可觀賞日出美景，每年元旦吸引不少民眾前往迎接新年到來，警方將於明年1月1日，凌晨零時起至上午8時執行...

台農57號甘藷發表70周年 嘉義農試所打造故事牆致敬專家

台灣甘藷育種自日據時期始於農業試驗所嘉義農業試驗分所，至今已育成共74個品種，其中台農57號黃皮黃肉、口感綿密，在超商、...

韓星金大明攜王牌製作人羅PD大啖古都美食 讚太愛台南「感性爆棚」

南韓王牌製作人羅PD(羅暎錫)攜手韓劇「機智醫生生活」中飾演婦產科醫師的「楊碩亨」的金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇...

舞台劇「人間條件1」票房破2萬6千張 吳念真：台南壓軸上演最後2場

最會說故事的歐吉桑吳念真，23年前創作的第一部舞台劇作品「人間條件1」，歷久不衰，造就無數「人間狂潮」。睽違6年在今年2...

嘉義縣警局破詐集團44件 食品公司董座吳裕田捐逾百萬元雞精慰勞

雲林縣斗南鎮昇樺食品有限公司董事長吳裕田熱心公益，春節贈送嘉義縣警察局、雲林縣警察局所有警察、工友每人1盒滴雞精，共送出...

今年縣市幸福指數獲第2！黃敏惠施政6周年謝市民 盼「再造」永續嘉義市

嘉義市長黃敏惠今天帶領市府團隊於市府中庭，向市民報告施政6周年的成果，未來將以「再造」為主題，延續「新永續，出發」蓄積的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。