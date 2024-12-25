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台農57號甘藷發表70周年 嘉義農試所打造故事牆致敬專家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
一般超商常見的夯番藷就是台農57號，1955年嘉義農試所發表後，已陪伴台灣人70年。記者李宗祐／攝影
一般超商常見的夯番藷就是台農57號，1955年嘉義農試所發表後，已陪伴台灣人70年。記者李宗祐／攝影

台灣甘藷育種自日據時期始於農業試驗所嘉義農業試驗分所，至今已育成共74個品種，其中台農57號黃皮黃肉、口感綿密，在超商、市面常見的烤地瓜就是它，引領台灣甘藷產業邁入商品化的先驅。為紀念發表70周年，嘉義農試分所打造時光迴廊「台農57號故事牆」向專家們致敬。

甘藷又稱地瓜、番薯是台灣人熟知的糧食作物之一，早期因為米糧不足，常會被摻在白飯中充當主食，再加上甘藷曾作為養豬飼料用途，所以有著廉價的印象。甘藷不僅耐旱，對各種土壤的適應力也很強，不用太費心照顧也能收成，也因此衍生出台灣堅毅的形象。

嘉義農業試驗分所至今已育成共74個品種，其中台農57號為1955年由王俠、李良、簡金寬等專家選育出的優良品種，黃皮黃肉、口感綿密，是目前唯一能夠兼具穩定豐產、高營養價值、適應性廣及食味特性佳等諸多優點的品種，全台種植面積約7500公頃，可說是引領台灣甘藷產業邁入商品化先驅。

農試所表示，今年適逢台農57號發表70周年，不僅為傳統美食如烤番藷、炕窯的首選，同時展現其適合加工的特性，近年轉型為地瓜薯條、地瓜酥、地瓜球、地瓜脆片、地瓜拿鐵等多元型式的產品，持續擴大銷售市場，也成為大型超商的熱門熟食產品，成功拓展外銷市場，成為國際性商品。

台農57號在本島能安定的發展，除了當時品種改良成功之外，在1970～1980年代曾面臨病毒病危害，後續2008年又遭逢甘藷基腐病入侵，在前輩們的努力研究下，成功開發去除病毒技術，且建立健康種苗生產體系推廣應用，成為產業穩定發展的主要功臣。

農試所表示，為紀念台農57號發表70周年，以感恩之旅特寫台農57號有關的研發背景及重要發展期程，打造時光迴廊「台農57號故事牆」，展示該所留下甘藷台農57號研究文件及實物，表達對相關研究賢達致敬與感激之情。

台農57號的成功不僅見證了台灣甘藷產業的成長，也為台灣的農業科技創新提供了寶貴的經驗與啟示。隨著市場需求的多樣化與國際化，將繼續作為台灣甘藷產業的旗幟，向百年邁進，並為未來的農業發展注入源源不絕的動力。

嘉義農試分所紀念台農57號發表70周年。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所紀念台農57號發表70周年。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所農藝系主任賴永昌博士介紹台農57號。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所農藝系主任賴永昌博士介紹台農57號。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所打造時光迴廊「台農57號故事牆」向專家們致敬，農藝系主任賴永昌博士（右）與分所長方怡丹（左）。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所打造時光迴廊「台農57號故事牆」向專家們致敬，農藝系主任賴永昌博士（右）與分所長方怡丹（左）。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所打造時光迴廊「台農57號故事牆」向專家們致敬。圖／嘉義農試分所提供
嘉義農試分所打造時光迴廊「台農57號故事牆」向專家們致敬。圖／嘉義農試分所提供

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