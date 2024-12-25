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韓星金大明攜王牌製作人羅PD大啖古都美食 讚太愛台南「感性爆棚」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南韓王牌製作人羅PD(羅暎錫)攜手韓星金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇」，從北到南吃爆台灣美食，第二集到訪台南，南市府送在地特產。圖／南市觀旅局提供
南韓王牌製作人羅PD(羅暎錫)攜手韓星金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇」，從北到南吃爆台灣美食，第二集到訪台南，南市府送在地特產。圖／南市觀旅局提供

南韓王牌製作人羅PD(羅暎錫)攜手韓劇「機智醫生生活」中飾演婦產科醫師的「楊碩亨」的金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇」，從北到南吃爆台灣美食，第二集到訪台南，走訪私房景點，不僅愛上台南，更大讚台南是感性爆棚的F型城市。

製作「一日三餐」、「新西遊記」等知名南韓綜藝節目，更曾因製作「花漾爺爺台灣篇」大幅提升南韓訪台觀光人數。金大明曾多次造訪台灣，甚至自曝拍攝「機智醫生生活」期間因太想念台灣而偷偷跑來台灣，對台灣美食和人情味念念不忘。

在「跟著大明尋味-台灣篇」，金大明對台南讚不絕口，並表示因為常常去台南，喜歡的店就一直增加，並且也知道台南是文化古都，更以南韓慶州作為比喻。這次製作團隊住宿台南文青飯店「友愛街旅館」，徒步走訪泉波冰淇淋、台南市美術館2館、饕公麻辣燙、神農街、林百貨、友愛市場等景點及餐廳，更前往亞洲50大最佳酒吧TCRC、赤崁中藥行等台南特色餐酒館。

觀旅局表示，疫後南韓旅客迅速成為台灣重要觀光客源之一，依據交通部觀光署統計，金年前10月，南韓來台旅客人數78萬人次，位居第二。另根據南韓文化體育部觀光部的調查，台灣在南韓人心目中為排名前五之海外旅遊目的地，顯見南韓觀光市場深具潛力。為了表達對羅PD和金大明的感謝及歡迎，市府特別準備媽祖賜芙、熱蘭遮堡薯條、奇美鳳梨酥、柚花咖啡、安平蝦餅、玉井芒果乾、柴焙桂圓黑糖地瓜酥、台南椪餅、DOGA香酥脆椒、鹽水蜂炮籤詩牛軋糖等台南農特產及伴手禮相送，並歡迎他們再來台南玩，感受這裡的多元魅力。

觀旅局長林國華表示，南韓一直是台南推展國際觀光的重點市場之一，觀旅局持續透過參與國際旅展、邀請國際網紅及媒體踩線、刊登國際形象廣告等向南韓推廣台南觀光。台南擁有南韓旅客喜愛的元素，歡迎南韓旅客來台南旅遊，感受台南獨有的「台南感性」。

南韓 台南 景點 觀光客

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