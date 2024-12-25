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舞台劇「人間條件1」票房破2萬6千張 吳念真：台南壓軸上演最後2場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
導演吳念真（中）攜手洪都拉斯（左）與李夢純到台南宣傳經典舞台劇「人間條件1」，明年元月在台南壓軸上演。記者吳淑玲／攝影
導演吳念真（中）攜手洪都拉斯（左）與李夢純到台南宣傳經典舞台劇「人間條件1」，明年元月在台南壓軸上演。記者吳淑玲／攝影

最會說故事的歐吉桑吳念真，23年前創作的第一部舞台劇作品「人間條件1」，歷久不衰，造就無數「人間狂潮」。睽違6年在今年2024迎來全新卡司製作，全台票房巡迴演出狂銷2萬6000張魅力不減，明年元月11至12日在台南壓軸演出。

吳念真與主演洪都拉斯、李夢純今天與台南里長們相見歡，台南市文化局長謝仕淵、永華文化中心管理科長蕭靜怡均到場力挺，「人間條件1」不僅讓觀眾笑中帶淚，也引發對生命的重新審視，邀請民眾支持即將於明年1月11日至12日舉行的台南壓軸場。

吳念真表示，這次重新打造的「人間條件1」融入嶄新的舞台設計，重現懷舊街景與多元職業角色，讓觀眾彷彿置身於熟悉的生活場景。此次舞台設計以新興里辦公室為主，細膩還原里長日常，角色包括校長、瓦斯司機、外送員等，更充滿濃厚的生活氣息。

吳念真說，劇中描述里長情感掙扎的段落連他自己都感動不已。台南壓軸場即將為這次巡演畫下完美句點，綠光劇團也期待用這份聖誕禮物，陪伴更多人一同體驗人生的悲歡離合。

洪都拉斯飾演新興里里長，與李夢純扮演的里長辦公室助理「檳榔西施」火花四射，兩人以職場幽默點出人生百態。洪都拉斯形容該劇如同「三溫暖」，上半場令人捧腹大笑，下半場催人淚下，尤其是里長與童年陰影相關的情節更是感人至深。

李夢純則分享挑戰「檳榔西施」一角不僅要展現美艷與幽默，還要克服高跟鞋演出帶來的困難，讓她笑稱「與高跟鞋一起呼吸」。

今天到場的包含南區新興里長邱志初、南區明德里長陳瑞華，文華里長李秉樺、永康區龍潭里里長楊惠如，以及東區忠孝里長吳清安等，各個臥虎藏龍身懷絕技，有連任5屆的里長、總統御用理髮師、斜槓日料的主廚，以行動支持藝文推廣，一起來到現場「里長挺里長」。

總統御用理髮師台南市南區文華里長李秉樺也到場相挺。記者吳淑玲／攝影
總統御用理髮師台南市南區文華里長李秉樺也到場相挺。記者吳淑玲／攝影
飾演新興里長的洪都拉斯與台南市新興里里長邱志初相見歡。記者吳淑玲／攝影
飾演新興里長的洪都拉斯與台南市新興里里長邱志初相見歡。記者吳淑玲／攝影
導演吳念真（右六）到台南宣傳經典舞台劇「人間條件1」，明年元月在台南壓軸上演。記者吳淑玲／攝影
導演吳念真（右六）到台南宣傳經典舞台劇「人間條件1」，明年元月在台南壓軸上演。記者吳淑玲／攝影
導演吳念真（中）攜手洪都拉斯（左）與李夢純到台南宣傳經典舞台劇「人間條件1」，明年元月在台南壓軸上演。記者吳淑玲／攝影
導演吳念真（中）攜手洪都拉斯（左）與李夢純到台南宣傳經典舞台劇「人間條件1」，明年元月在台南壓軸上演。記者吳淑玲／攝影

人間條件 台南 吳念真 舞台

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