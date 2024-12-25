嘉義縣警局破詐集團44件 食品公司董座吳裕田捐逾百萬元雞精慰勞

雲林縣斗南鎮昇樺食品有限公司董事長吳裕田熱心公益，春節贈送嘉義縣警察局、雲林縣警察局所有警察、工友每人1盒滴雞精，共送出約3千盒滴雞精，每盒1850元，總價高達550萬元，寒冬中為警察補充體力，肯定積極阻詐打擊犯罪，嘉義縣警察局長李權哲今代表受贈。

吳裕田說，警察工作繁忙相當辛苦，25年前胼手胝足創業，特別能體會基層工作辛勞，嘉義縣警察局辦案績效好，近年破獲多個詐騙集團，逮捕許多車手，對維護治安不遺餘力，恰逢春節期間，贈送滴雞精給大家補身體，工作辛苦要把身體照顧好。

吳裕田除了贈送滴雞精給警察，聯繫時還特別向承辦人詢問確認，有沒有連工友人數一起算進去，不分警階及身分，關心所有為警政工作努力付出的人，捐贈約3千盒滴雞精給嘉義縣警察局及雲林縣警察局，吳裕田白手起家自幼簡樸，但對警方支持不遺餘力，令人感動。

李權哲說，今年第4波打詐專案在為期2周專案期間內，查獲44個詐騙集團、犯嫌233人，查扣不法利得總價4158萬多元、1筆土地、19輛汽車，並溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員37人；另攔阻詐175件詐欺案件，成功阻詐8257萬5214元。

李權哲說，感謝吳裕田董事長捐贈滴雞精為同仁補充營養，未來會持續投入治安、交通、為民服務，並積極查緝詐欺犯罪，加強宣導最新詐騙型態與手法，結合公私力量，降低民眾受到假投資、假網拍等遭詐風險，提升打詐工作精準度與成效，守護民眾財產安全。