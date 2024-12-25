台南跨年超強卡司 李俊昊、動力火車、玖壹壹加碼180秒焰火
2025台南好Young跨年晚會將於12月31日晚間6點在永華市政中心西側廣場登場，為台南400年的最後一天畫下浪漫句點，今年跨年晚會國內外卡司，包括韓流巨星李俊昊、日本女子團體@onefive，以及金曲樂團動力火車、本土天團玖壹壹、金曲歌后艾怡良與孫盛希等18組藝人接力演出。
市長黃偉哲今天宣布加碼「金蛇賀歲」180秒煙火秀，他表示，2024是台南建城400年，這一年見證了台南與世界的深厚連結，包括燈會、國際蘭展、文博會及台灣設計展等活動，讓台南成為國際交流的重要舞台，12月31日晚會將邀請山形市友誼市議長一行人及12強賽棒球英雄同台參與倒數，象徵台南的國際化發展邁向新紀元。
跨年煙火秀以明年生肖金蛇為設計主軸，煙火總數近3000發，包括400發染色煙火，並結合音樂與吉祥話語，展現「金蛇騰躍開新篇」、「金蛇賀歲瑞氣盈門」、「金蛇舞春家業興旺」及「金蛇狂舞迎新歲」等寓意，為市民與遊客送上新年祝福。
黃偉哲感謝開基玉皇宮連續第4年贊助煙火秀，並強調企業與市府合作是跨年活動成功的關鍵。他也邀請大家在台南留下美好回憶，與城市一同迎接嶄新的2025。
在跨年晚會之前，12月28日傍晚6點至晚間9點30分，在新營南瀛綠都心公園將舉辦「南瀛草地音樂會」。搖滾天團八三夭擔任壓軸，帶來30分鐘的熱力演出，創作歌手高爾宣、金曲歌后張秀卿及新生代女團ELL&s等也將輪番上台演唱。
市府新聞及國際關係處指出，12月21日的搖滾耶誕演唱會創下13萬人次參與的佳績，顯示台南音樂活動的吸引力。而12月28日的草地音樂會及12月31日的跨年晚會，預計將再次掀起高潮，邀請全台民眾到台南共襄盛舉，請提早規畫行程，搭乘大眾交通工具前往，一同迎接新年的到來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言