台南跨年超強卡司 李俊昊、動力火車、玖壹壹加碼180秒焰火

2025台南好Young跨年晚會將於12月31日晚間6點在永華市政中心西側廣場登場，為台南400年的最後一天畫下浪漫句點，今年跨年晚會國內外卡司，包括韓流巨星李俊昊、日本女子團體@onefive，以及金曲樂團動力火車、本土天團玖壹壹、金曲歌后艾怡良與孫盛希等18組藝人接力演出。

市長黃偉哲今天宣布加碼「金蛇賀歲」180秒煙火秀，他表示，2024是台南建城400年，這一年見證了台南與世界的深厚連結，包括燈會、國際蘭展、文博會及台灣設計展等活動，讓台南成為國際交流的重要舞台，12月31日晚會將邀請山形市友誼市議長一行人及12強賽棒球英雄同台參與倒數，象徵台南的國際化發展邁向新紀元。

跨年煙火秀以明年生肖金蛇為設計主軸，煙火總數近3000發，包括400發染色煙火，並結合音樂與吉祥話語，展現「金蛇騰躍開新篇」、「金蛇賀歲瑞氣盈門」、「金蛇舞春家業興旺」及「金蛇狂舞迎新歲」等寓意，為市民與遊客送上新年祝福。

黃偉哲感謝開基玉皇宮連續第4年贊助煙火秀，並強調企業與市府合作是跨年活動成功的關鍵。他也邀請大家在台南留下美好回憶，與城市一同迎接嶄新的2025。

在跨年晚會之前，12月28日傍晚6點至晚間9點30分，在新營南瀛綠都心公園將舉辦「南瀛草地音樂會」。搖滾天團八三夭擔任壓軸，帶來30分鐘的熱力演出，創作歌手高爾宣、金曲歌后張秀卿及新生代女團ELL&s等也將輪番上台演唱。