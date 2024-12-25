雲林元旦升旗健行 號召元旦寶寶一同慶生
雲林縣政府明年元旦升旗、健行活動首度移師土庫鎮，當天將號召元旦出生的縣民與同是元旦生日的縣長張麗善一同慶生，並致贈限量生日禮，張麗善表示，土庫是很精緻的小鎮，樸實又善良，邀請民眾元旦當天一起走遊土庫。
張麗善今召開記者會宣布，明年元旦升旗、健行活動首度移師土庫鎮舉辦，當天上午7時30分在土庫商工舉辦元旦升旗活動，緊接著進行健行活動，凡參加活動民眾皆可獲贈運動毛巾，並可參加摸彩，最大獎是55寸電視。
張麗善表示，今年活動特別邀請元旦出生的縣民到場共同慶生，當日到場的壽星可獲贈限量客製元旦生日禮，包含袖套及圍巾、吊飾，她也透露自己身分證記載的生日就是元旦，非常期待那天和民眾一同慶生。
為迎接元旦當天來自各鄉鎮的民眾，土庫鎮動員許多機關、單位、志工竭力準備，鎮長陳特凱表示，土庫鎮有宗教文化、產業，還有許多美食及熱情鎮民，是個充滿樸實熱情的地方，歡迎大家一起來參加元旦健行活動，感受小鎮魅力。
行政處長簡明欽表示，活動當天縣長張麗善將發送限量一元復始祝福禮卡，為促進在地商圈經濟，加碼發放限量土庫好COOL商圈50元兌換券，現場持手機掃描活動QR碼(需先完成雲林幣APP下載)，還可再獲500枚雲林幣獎勵。詳情請搜尋雲林縣政府臉書及土庫鎮公所臉書。
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