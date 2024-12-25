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雲林元旦新制上路 巨大垃圾清除每車收費2500元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣今年通過巨大垃圾代清除處理收費辦法，每車收費2500元，明年元旦起20鄉鎮全面收費，自來水用戶每年可免費清運一次，若非法棄置，依法最高開罰6千元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣今年通過巨大垃圾代清除處理收費辦法，每車收費2500元，明年元旦起20鄉鎮全面收費，自來水用戶每年可免費清運一次，若非法棄置，依法最高開罰6千元。記者陳雅玲／攝影

雲林縣巨大垃圾清除費用原包含在隨水費代徵的處理費，因鄰近縣市已針對巨大垃圾清除收費，雲林仍免費，導致外縣市跑到雲林預約清除或非法棄置的巨大垃圾量暴增，為此雲林縣今年通過巨大垃圾代清除處理收費辦法，每車收費2500元，明年元旦起20鄉鎮全面收費，自來水用戶每年可免費清運一次，若非法棄置，依法最高開罰6千元。

雲林縣環保局長張喬維表示，雲林縣以往巨大垃圾代清除處理費用包含在隨水費代徵的處理費，但近幾年因鄰近縣市都已針對巨大家具清除收費，導致外地巨大垃圾大量移入到雲林縣，巨大垃圾量從2021年約2600噸開始逐年增加，今年截至11月底，已經逼近9千噸，對雲林縣造成不小負擔。

張喬維說，雲林縣現僅有一處土庫巨大廠協助處理巨大垃圾，因暫置空間小、緩衝量能不足，已委託廠商協助破碎處理，為減輕各鄉鎮堆置壓力，今年已通過巨大垃圾收費辦法，明年元旦起全線20鄉鎮全面收費。

雲林縣環保局廢棄物管理科長鄧雅謓說明，巨大垃圾清除未滿一車仍以一車計，每車次清運、處理費用共2500元，自來水用戶每年可免費清除一次巨大垃圾，並以一車次為限，列管中低收入戶、國家清潔周及農曆春節前二周或具正當理由經公所同意者，得免收代清除處理費用。

因農曆春節將至，民眾陸續開始大掃除，巨大垃圾量增加，鄧雅謓說，民眾清除巨大垃圾需向各公所登記，若非法棄置影響環境衛生，可依廢清法最高開罰6千元。

張喬維表示，林內焚化爐因環評爭議，2005年完工閒置至今，考量近年全國巨大家具、木質廢棄物量增，各地處理量能不足，雲林縣爭取將林內焚化爐轉型為中區木質資材處理中心，本周末環境部長彭啟明將到雲林考察，會再當面請命。

廢棄物 環保局長 雲林

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