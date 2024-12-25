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機車可通行了！台南永康東橋一路改「便道」今重新開放

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市永康東橋一路臨時便道（原自行車道）今天開放通行。圖／台南市交通局提供
台南市永康東橋一路臨時便道（原自行車道）今天開放通行。圖／台南市交通局提供

台南市永康區東橋一路自行車道調整為臨時便道的工程已於12月24日全面竣工，經檢視確認便道環境安全無虞，今天上午7時重新開放通行。交通局提醒機車騎士、自行車使用者及行人，務必依照現場標誌與標線指示通行，同時優先停讓行人並注意安全。

交通局長王銘德表示，東橋一路自行車道於2007年開闢，原設計主要針對自行車與行人，提供周邊學童安全通學之用。然而，長期以來，自行車道經常遭機車闖入，造成機車、自行車與行人混雜的紛亂情況，甚至偶有機車騎士逼迫自行車讓道或加速的情事。為解決這些問題，交通局於今年10月中旬召集地方民代、里長、公所、工務局及警察局等單位進行會勘，決議將自行車道調整為臨時便道，並平衡機車、自行車與行人的使用需求。

王銘德說，調整後的便道重新分配使用空間，機車（不含大型重機）及微型電動二輪車可通行原約2公尺寬的自行車道，速限規範為每小時15公里；自行車與行人則改利用原最外側1.5公尺寬的人行道，採共道形式通行。為提升使用便利性及安全性，便道入口處設置清楚的指示牌，內部則鋪設完整的標誌與標線，提醒用路人速限、彎道及其他交通規範。

交通管制科長方川和補充，為因應便道開放後的多元使用需求，交通局已針對鋪面與交通設施進行設計與調整，特別在人行道高低落差處增設彈性護欄，降低人車共道時的風險。此外，便道運行後，交通設施的配置將根據用路人反饋進行滾動檢討，確保便道的使用效率與安全。

台南市永康東橋一路臨時便道（原自行車道）今天開放通行。圖／台南市交通局提供
台南市永康東橋一路臨時便道（原自行車道）今天開放通行。圖／台南市交通局提供
台南市永康東橋一路臨時便道（原自行車道）今天開放通行。圖／台南市交通局提供
台南市永康東橋一路臨時便道（原自行車道）今天開放通行。圖／台南市交通局提供

自行車 行人 車道

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