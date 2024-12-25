影／年吸10萬人 全國最美山林燈節 台南龍崎「空山祭」28日登場

有「全國最美山林燈節」之稱的台南市龍崎光節「空山祭」，將從28日登場展期至明年2月16日，該活動今年邁入第6屆，去年吸引近10萬遊客，創造超過500萬元票房佳績，依山的龍崎光節，與傍水的鹽水月津港燈節、新營光波節、府城普濟殿燈會等，結合地景與文化特色的燈節已成為台南城市品牌。

龍崎空山祭沿著虎形山公園布展，參觀路線行經連綿樓梯及陡斜步道，是出林 燈節的最大特色，市長黃偉哲說，龍崎光節經過5年努力，已成為深具地方特色與文化魅力的盛事，期望透過活動，讓龍崎的文化與物產更為人知，進一步推動偏鄉發展。

文化局長謝仕淵指出，第6屆空山祭以「焰土新生」為策展主題，強調在喧鬧中重新思考藝術展演，孕育新能量。今年邀請西屹設計策展，攜手藝術家李冠毅、梁賴昌等共11組創作者，與地方社區、國立成功大學、台南藝術大學等共同創作13件藝術作品。活動首度融合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜皆宜的沉浸式體驗，並融入地方創生概念，讓龍崎之美深入人心。

今年活動與在地四四拍唱片行合作，自明年1月5日起舉辦7場音樂派對，結合電子音樂與光波設計，呈現土地重生的力量。同時推出「巷仔Niau」限量集章活動，民眾可至龍崎美食市集，參與消費集點兌換限量禮品，享受在地美食與文化魅力。

為提升觀展品質，本屆活動採售票制，平日票50元、假日票100元，並推出限量「無限FUN卡＋狂歡杯」，可於展期內不限次數入場。市府更與ibon售票系統合作推出「空山祭X WeMo共享機車」套票及高鐵直達服務，方便外地遊客前來。

龍崎區民展覽期間免費入場6歲以下、65歲以上長者、設籍於龍崎區民和身心障礙人士與陪同者一位，不限平、假日只要出示身分證件即能免費看展；關廟、歸仁、仁德區民也能出示身分證件於非國定假日之周一至周五（周二休）免票進場看展，相關購票資訊請搜尋「ibon售票系統」。