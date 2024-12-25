影／台南4校師生舞蹈快閃宣傳成果展 巿府員工驚艷

台南市國中小舞蹈藝才班成果展將在明年1月17、18日，在市立文化中心演藝廳精彩上演，今天上午永仁高中、中山國中、進學國小及永康區復興國小師生，在市府快閃宣傳，精采表演為洽公的市民和市府員工帶來視覺的驚喜，為繁忙工作增添輕鬆與趣味。

快閃宣傳活動在南市府永華行政中心舉行，教育局長鄭新輝也與師生一起共舞，雖然臨時惡補，但跳得有板有眼，現場叫好。今年的舞蹈成果展將以連續兩天的接力演出形式呈現，並在舞碼安排與舞台燈光設計上進行創新升級。市長黃偉哲也保證會讓觀眾耳目一新、不虛此行，歡迎大家來共享這場舞蹈盛宴。

鄭新輝表示，表演藝術已成為中學的必修課程，雖然國小多以領域教學為主，但隨著新課綱的推行，許多學校已開始在音樂、視覺藝術及表演藝術方面分科教學，並積極舉辦藝術成果發表會，為學生提供展演的舞台，實現多元藝術學習及美感經驗的積累。

永仁高中校長余月琴說，該校舞蹈班學生近年來表現優異，今年更獲得古典舞、現代舞丙組雙特優，將參加全國賽。此次展演由專業師資自由編創，包括舞劇「小神駝馬」中的片段，表現中亞宮殿壁畫中栩栩如生的仙子形象，並展示從靜起動、天地轉相、陰陽有序的古典舞及可愛的瑤族舞蹈，期待觀眾能感受學生的精彩演出。

永康區復興國小校長張慧芬表示，該校中高年級的學生準備7首舞碼，涵蓋芭蕾舞、民族舞、現代舞及結合復興拳舞的武術舞蹈，並首次加入了啦啦隊舞蹈。該校學生今年在全國啦啦隊公開賽奪得冠軍，並在市內的傳統藝術及舞蹈比賽獲得特優。

中山國中舞蹈班今年獲得現代舞和民俗舞的雙特優殊榮，並被選為全國學生舞蹈比賽的特優團隊展演團隊。校長林國斌說，這次聯合展演準備了6首風格各異的舞碼，將呈現民俗舞和現代舞的優美及芭蕾舞的優雅。