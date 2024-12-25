綠牆降溫1.8度還能減汙改善空品 台南校園垂直綠化讓樓牆會呼吸

為優化學校的學習環境，南市環保局推「清淨空氣綠牆計畫」，鼓勵校園垂直綠化，除降溫還能淨化空氣，並讓校園更美麗。目前已有36處綠牆，其中安南區和順國中種植了使君子、大鄧伯、琉球牽牛花，茂密枝葉讓樓牆也會呼吸，還融入環境教育，是最佳典範。

環保局表示，綠牆利用教室外花台或牆面種植藤本植物，運用植物生理特性，除降溫約1.8度，還可減少室內PM2.5濃度約10%、臭氧O₃濃度約30%；目前已有多所學校設置，也看到了綠蔭下的春天。

和順國中種植了 使君子、大鄧伯、琉球牽牛花，其中使君子、大鄧伯已爬滿面西樓牆，讓校園綠意滿滿，開花時更是花團錦簇，增添美麗色彩。校長杜俊興說，這些綠色植物已種植多年，已成校園特色，也會結合昆蟲旅館、土壤營隊等特色課程和活動，讓學生認識學校植物，了解特性和適合生長的環境。

例如使君子花的花冠呈筒狀下垂，花瓣剛開時為白色，然後逐漸變成粉紅，最後為紅色，有香氣，植株上可見繽紛粉嫩的顏色間雜，非常吸引人。而大鄧伯又稱山牽牛、天空花、藍天滕、大花山牽牛等，生長快速，分枝能力強，喜歡高溫多濕、充足日照、通風良好的環境。

杜俊興說，因種在西側，夏天確實能降低溫度，讓走廊感受到涼意，西曬也不會那麼熱，但植物會生長，枝葉會深入走廊，就必須修剪，也會有落葉，必須打掃，陰雨天陽光弱，走廊就會較暗，難免會有埋怨，也都是環境教育一環，必須讓師生了解。

環保局長許仁澤表示，綠牆是自然且節能的空氣淨化設施，同時也是良好的環境教育平台；學生可藉由參與綠牆的觀察與養護過程，學習植物淨化空氣與生態環境的知識。清淨空氣綠牆對改善室內空氣品質有實質幫助，尤其在接近汙染源的校園周邊更具顯著作用。綠牆設置以汙染源下風處或迎風面為主，每平方公尺的種植面積可申請補助8000元，單案最高補助金額為10萬元。

植栽選擇以適應環境條件的常綠藤本植物為主，如炮仗花、大鄧柏、雲南黃馨、蒜香藤及爬牆虎等，打造自然且美觀的綠牆景觀。2025年綠牆申請資訊請追蹤https://epb2.tnepb.gov.tw/air/。