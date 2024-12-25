雲林土庫庄役場「鹿景」 喚起被遺忘的歷史

雲林縣政府最近在土庫鎮指標景點庄役場前設梅花鹿的地景藝術裝置，因土庫畜牧不養鹿，以鹿為主題引人不解；原來可追溯至荷蘭據台時期，土庫是位於平埔族「虎尾壟社」範圍內，為喚起大眾對這段歷史記憶，才設此「鹿景」。

縣府配合「雲林縣志」的編撰，最近與雲林科大視覺傳達系教授廖志忠合作所設的梅花鹿裝置，很多人誤以為是為迎接耶誕節的到來，但上面所寫的英文字Favorlang為荷語與耶誕無關，且鹿也與土庫畜牧業無關，引來不解與好奇。

據文史記載荷蘭據台時期，荷人原以南部為主要據點，後來逐向北發展，當年雲林虎尾、土庫、褒忠及元長等一帶是中部平埔族巴布薩族的村社，稱為虎尾壟社或華武壠（Favorlang譯音），曾是農產富饒，鹿群遍野的富裕聚落，直至1636年起當地原住民與漢人衝突不斷，引起荷人進行大規模征討，許多村舍被焚燒殆盡，虎尾壟平埔族人不得不就地漢化或遷移，所以現今只剩地名可考，已找不到相關歷史軌跡。

廖志忠指出，事前先釐清歷史脈絡並徵詢意見才設置，因虎尾壟社族人遷移，無法以人物表達藝術形象，而此地曾是雲林最大的鹿場，當年平埔族又以鹿賴以為生，故以鹿為發想，設置公、母及小鹿共6隻，象徵世代繁衍生生不息之意，期讓遊客欣賞藝術之餘，從解說牌了解這段漸被遺忘的歷史。