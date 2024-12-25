南市學甲華宗路標線複雜 挨轟罰單陷阱

台南學甲區台19線華宗路重鋪後，新畫的標線被指複雜，直行車輛須「彎來彎去」，還擔心壓線受罰，駕駛抨擊是違規陷阱，學甲區公所表示，已緊急辦理會勘，在2周內提出改善方案，改善期間請警方針對壓線暫不開單。

公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段長黃敏瀛說，此路口左轉車眾多，且路直易造成車速過快，才會繪設標線型的槽化線來引導車輛依循標線行駛、減速，先前未和地方民眾溝通，會以過去事故案例、綜整現勘後意見、納入專家學者及民間交通團體看法，修正符合民意需求的方式，在下月初提出改善方案，並在學甲區公所開說明會。

「沒看過這麼奇葩的路！」居民指出，從制高點看華宗路雙向兩線道的馬路，地上滿滿複雜標線，不只眼花撩亂，且汽車直行還要彎來彎去，兩側還有機車道、綠色標線人行道，原本還寬的馬路感覺更擁擠，然而公所、農會、戶政事務所及警察局等重要機關都位在這條路上，「設計的人應該來開開看！」

學甲區長張明寶說，自己開車也很不適應，「在鄉下不適合畫這種標線」，公所和議員服務處電話都被打爆，由於民眾憂一不小心就會壓線，恐怕受罰，已請警方於改善前暫不開單。

市議員謝舒凡說，接獲多起陳情指出標線設計過於複雜且不符實際行車需求，可能引發交通事故，已要求交通局與公路局合作，全面檢討現行標線設計，並將居民意見納入。