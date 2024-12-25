聽新聞
0:00 / 0:00

回響／處理廢棄物 台南規畫資源循環園區

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環保局規畫在城西焚化廠可用空間設置資源循環專區，提升廢棄物處理及去化量。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局規畫在城西焚化廠可用空間設置資源循環專區，提升廢棄物處理及去化量。記者鄭惠仁／攝影

本報日前陽光行動報導「國在山河廢」引起回響，南部地區遭亂傾倒、掩埋廢棄物嚴重，台南環保局表示，將採BOT等方式設置資源循環園區，選定設於城西焚化廠，已向中央提出規畫案，希望明年能通過並運作。

南市環保局長許仁澤解釋，循環園區採物理性處理廢棄物，是較無汙染及乾淨的園區，鑒於目前土石方資源堆置處理場反映人工難找，園區為解決人力問題，希望引進機械，用機械處理廢棄物，提升園區的產業技術和功能。

市議員郭鴻儀認為，爭取設資源循環園區立意良好，不過每年可再利用的廢棄物量多，也非園區能處理完，須更多民間業者投入，且目前亂倒廢棄物以營建混合土石方最多，土資場卻是避鄰設施，申請設立常遇到陳抗等阻礙，因此，政府也應協助業者排除陳抗，而不是放任業者自行溝通，同時也應落實查核與源頭管控，防止人謀不臧致亂倒情形發生。

南市近幾年魚塭、農田、光電場、空地遭亂倒及掩埋廢棄物嚴重，其中以營建混合物及事業廢棄物最多，最受矚目的爐碴之亂，仍有27多萬公噸躺在工廠的下方，以及後壁遭汙染的農田，目前正清理恢復原貌中。環保局調查發現，亂倒的廢棄物來源，有的來自外縣市、有的是在地廢棄物，除加強查核，也要求清運公司車輛裝GPS定位系統。

由於南市目前處理廢棄物的量能不足，許仁澤說，已向環境部提出在城西焚化廠可用的閒置空間設資源循環園區，土資場、營建商有興趣、詢問度也相當高，若規畫案獲通過，中央會根據地方需要，核定那些產業進駐，並給予投資。

環境部為加速實現綠色成長及2050淨零轉型目標，所規畫的「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」上月底獲國家發展基金管理會審議通過，提供100億元成立「綠色成長基金」，未來10年加強投資淨零永續新興產業、引進民間資金共同投入，加速國內淨零新興產業發展，包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展等逾10個項目，南市府盼爭取此經費。

廢棄物 淨零 環保局長

延伸閱讀

迴響／農民要填土 掮客引進建築廢棄物…訴訟3年結果出爐

台南規畫設置資源循環專區 從源頭解決廢棄物亂倒

台南強化空汙管制 8家工廠改善減排逾104.4公噸

天氣變冷！自助加油前「1動作」不能省 最嚴重恐釀火災

相關新聞

回響／處理廢棄物 台南規畫資源循環園區

本報日前陽光行動報導「國在山河廢」引起回響，南部地區遭亂傾倒、掩埋廢棄物嚴重，台南環保局表示，將採BOT等方式設置資源循...

南市學甲華宗路標線複雜 挨轟罰單陷阱

台南學甲區台19線華宗路重鋪後，新畫的標線被指複雜，直行車輛須「彎來彎去」，還擔心壓線受罰，駕駛抨擊是違規陷阱，學甲區公...

雲林土庫庄役場「鹿景」 喚起被遺忘的歷史

雲林縣政府最近在土庫鎮指標景點庄役場前設梅花鹿的地景藝術裝置，因土庫畜牧不養鹿，以鹿為主題引人不解；原來可追溯至荷蘭據台...

台南市政會議首度移師曾文園區 黃偉哲就職6周年展施政成果

台南市政府首度移師到曾文市政願景園區召開市政會議，市長黃偉哲向市民報告市政推動6周年成果，他指出，此次在第三市政中心「曾...

雲林遭點名未交國土功能分區圖 張麗善：年底前送出盼中央尊重地方

內政部今再點名雲林縣尚未繳交國土功能分區圖，雲林縣長張麗善今表示，雲林縣考量未來產業發展及地方發展空間，因此仍在修正，預...

雲林開辦弱勢免費微型保險 失能死亡有保障3.3萬人受惠

雲林縣府多年來推動弱勢民眾微型保險，納保對象擴大至15歲至75歲，已有3萬3千多人獲得更多保障，今天成果展，縣長張麗善感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。