回響／處理廢棄物 台南規畫資源循環園區

本報日前陽光行動報導「國在山河廢」引起回響，南部地區遭亂傾倒、掩埋廢棄物嚴重，台南環保局表示，將採BOT等方式設置資源循環園區，選定設於城西焚化廠，已向中央提出規畫案，希望明年能通過並運作。

南市環保局長許仁澤解釋，循環園區採物理性處理廢棄物，是較無汙染及乾淨的園區，鑒於目前土石方資源堆置處理場反映人工難找，園區為解決人力問題，希望引進機械，用機械處理廢棄物，提升園區的產業技術和功能。

市議員郭鴻儀認為，爭取設資源循環園區立意良好，不過每年可再利用的廢棄物量多，也非園區能處理完，須更多民間業者投入，且目前亂倒廢棄物以營建混合土石方最多，土資場卻是避鄰設施，申請設立常遇到陳抗等阻礙，因此，政府也應協助業者排除陳抗，而不是放任業者自行溝通，同時也應落實查核與源頭管控，防止人謀不臧致亂倒情形發生。

南市近幾年魚塭、農田、光電場、空地遭亂倒及掩埋廢棄物嚴重，其中以營建混合物及事業廢棄物最多，最受矚目的爐碴之亂，仍有27多萬公噸躺在工廠的下方，以及後壁遭汙染的農田，目前正清理恢復原貌中。環保局調查發現，亂倒的廢棄物來源，有的來自外縣市、有的是在地廢棄物，除加強查核，也要求清運公司車輛裝GPS定位系統。

由於南市目前處理廢棄物的量能不足，許仁澤說，已向環境部提出在城西焚化廠可用的閒置空間設資源循環園區，土資場、營建商有興趣、詢問度也相當高，若規畫案獲通過，中央會根據地方需要，核定那些產業進駐，並給予投資。

環境部為加速實現綠色成長及2050淨零轉型目標，所規畫的「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」上月底獲國家發展基金管理會審議通過，提供100億元成立「綠色成長基金」，未來10年加強投資淨零永續新興產業、引進民間資金共同投入，加速國內淨零新興產業發展，包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展等逾10個項目，南市府盼爭取此經費。