台南市政會議首度移師曾文園區 黃偉哲就職6周年展施政成果

台南市政府首度移師到曾文市政願景園區召開市政會議，市長黃偉哲向市民報告市政推動6周年成果，他指出，此次在第三市政中心「曾文市政願景園區」舉行具有兩大意義，一是兌現對大曾文區發展的承諾，展現市府對區域均衡發展的決心，二是活化大學退場校舍，節省新建廳舍的公帑。

黃偉哲表示，台南作為南部半導體S廊帶的軸點，持續吸引國際企業來台設廠。2022年南科產值超越竹科，成為三大科學園區之首，2024年底產值更可望突破兩兆元。他強調，未來市府將持續加強基礎建設與公共服務，帶領台南在文化與科技領域與世界接軌。

台南市政府推動「富饒台南」、「便捷台南」、「活力台南」、「永續台南」、「文化台南」及「榮耀台南」六大願景，成果顯著。南科與沙崙智慧綠能科學城6年來創造2200億元招商投資、3200億元產值及5.1萬就業機會。迎接行政院大南方新矽谷計畫，全國首座AI產業專區及AMD研發中心落腳台南，為城市經濟注入新動能。

6年內投入878億元，完成41座橋樑及184項道路建設，並打造42條小黃公車路網，偏鄉公共運輸服務惠及24萬人次。YouBike 2.0站點突破500站，明年底前再增125站。為解決市區停車問題，規畫13座立體停車場，提升停車便利。

台南是科技新都，也是農業重鎮，6年來投入52億元完善農水路建設，改善長度逾1830公里，可繞行台灣近兩圈，拓銷農特產前進國際市場，將優質的產品銷往日、韓、星、馬、荷、加、紐等國，創造30億元商機。

長照服務涵蓋率連續3年六都第一，並獲「全國健康城市暨高齡友善城市卓越獎」。市府規畫51座特色公園及15處公共托育家園，校園營養午餐自辦率達93%，為六都之首。

市府與中央合作投入治水及水資源開發，確保城市面對極端氣候的韌性。規劃1萬1170戶社會住宅，其中6124戶已動工。建設63座多功能活動中心、13座全民運動館及5座寵物運動公園，大幅提升市民生活品質。

台南成為國際觀光熱點，2024年吸引超過2000萬旅客，創造300億元產值。今年「台南400」系列活動，包括台灣燈會、文博會及設計展，展現城市深厚文化底蘊。

台南6年來共獲468項國內外獎項，彰顯市民對城市的驕傲與認同感。黃偉哲表示，這些成就屬於每一位台南市民，未來將持續推動城市發展，攜手迎向2025年新輝煌。

黃偉哲施政6周年成果影片今天也首度曝光

30秒版 https://youtu.be/IOOO5d3pdUY