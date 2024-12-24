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雲林遭點名未交國土功能分區圖 張麗善：年底前送出盼中央尊重地方
內政部今再點名雲林縣尚未繳交國土功能分區圖，雲林縣長張麗善今表示，雲林縣考量未來產業發展及地方發展空間，因此仍在修正，預計12月31日前會將國土功能分區圖送出，希望中央屆時能夠尊重地方重新畫設的分區圖，並站在雲林農民特別犧牲的情況下，給予農業權的特別補償。
張麗善表示，考量農業、城鄉發展的未來擘畫，雲林縣目前正在修正國土功能分區圖，包括非灌區、未重劃的地區都將有所調整，近日將完成修正，趕在12月31日前送出，盼屆時中央能夠尊重重新畫設的國土功能分區圖。
張麗善重申，雲林縣肩負全國糧倉責任，所以她多次提出農業權主張，認為特別犧牲要給予特別補償，目前農業權在立法院已逕付二讀，希望三讀通過後，農業部能夠站在農民的角度，給予特別補償。
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