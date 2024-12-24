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高山茶都走秀展示茶染服飾 展現阿里山茶多重面貌

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉縣茶文化協進會今天下午在2024高山茶都活動中，策劃一場茶與香草染服飾結合音樂演奏的舞台素人走秀耶誕饗宴，為觀眾呈現阿里山茶的多重面貌，不僅可品嚐，也能穿上身。

茶不僅可以喝，也是一種布料染劑；嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端與會員，長年推廣茶布植染服飾，今天穿著染布製成的服裝，在嘉義高山茶都活動舞台走秀，此次還邀年過9旬的台南知名藝術家陳兆熊，參與走秀，獲得滿堂采。

莊玉端告訴中央社記者，今天與嘉義在地「無名樂團」合作，由團長黃思諭帶領4名音樂老師現場演奏與走秀相結合，她們也身穿茶染衣服共同展演，讓觀眾感受茶與香草染藝的無限魅力。

莊玉端說，此次走秀展現的系列成品，無論是輕盈飄逸的長裙，還是精緻細緻的長衫，或帥氣中性的罩衫，皆是運用天然茶葉及香草進行萃取染藝渲染製成，展現出天然色彩與質感，傳遞自然、環保與創新的精神。

嘉義高山茶都活動12月21日至29日在中埔農會金蘭分部舉辦，以「茶文旅」為主題打造茶與咖啡兩大產業主題館，茶產業館以阿里山林鐵為概念，沿著鐵道路線探索茶區和亮點茶莊；咖啡產業館則以公路串聯五星咖啡星級莊園，引領民眾遊賞嘉義。

咖啡 嘉義 阿里山

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