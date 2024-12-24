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台南鹿耳門溪口泥沙淤積 治理工程決標將疏濬航道

中央社／ 台南24日電

台南市安南區鹿耳門溪出海口因泥沙淤積，影響漁民及蚵民出海航行安全，民進黨立委陳亭妃爭取防洪減災治理工程今天決標，預計進行總量約2.35萬立方公尺溪口航道疏濬作業。

陳亭妃透過新聞稿表示，去年曾邀集相關單位前往鹿耳門溪出海口會勘，研商解決方案，後來爭取到「安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程」經費新台幣5480萬元，採用「排樁束流工」、「溪口航道疏濬」及「疏濬土方運輸至四草海堤養灘」等方式進行，改善出海口泥沙淤積問題。

陳亭妃表示，會勘時就建議市府啟動緊急清淤計畫，應對漁民及蚵民迫切需求，讓出海航道暫時恢復順暢，長期治理方面，市府規劃以防洪減災治理工程為核心，計畫建設220公尺排樁束流工，以減緩溪口泥沙淤積，並進行約2.35萬立方公尺溪口航道疏濬作業，疏濬後土方將運輸至四草海堤養灘，協助減緩沙灘侵蝕問題，整體工程工期預估需210個工作天。

她說，此工程於4日上網招標，17日首次開標流標後，今日進行第2次開標並確定順利決標，未來將持續關注工程進度，與相關單位密切合作，確保工程如期如質完成。

沙灘 漁民 陳亭妃

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