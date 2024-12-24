公糧輔導收購價調高 雲林碾米廠盼烘乾費也漲

農業部昨天宣布公糧收購調整措施，雲林縣長張麗善今天說，以現在物價成本，僅調漲1.5元「根本是打折再打折」，農業部應尊重立法院決議；碾米廠則期盼烘乾費也可調整。

農業部昨天宣布公糧收購調整措施，3種公糧收購總量不變前提下，較高價的計畫收購、輔導收購的收購量增加，且輔導收購價從每公斤新台幣23元提高1.5元，為24.5元，公糧農友每公頃收入年增2萬元。

張麗善今天表示，公糧價格已12年未調整，以現在的物價波動、人工、肥料等成本提高，應該要提高12元才符合現在成本，但在折衷之下，立法院藍白陣營要公糧收購價調漲5元以增加農民收益，立法院做成決議，她也欣然接受。

張麗善說，農業部昨天所公布的公糧輔導收購價調至24.5元，僅調漲1.5元，「根本是打折再打折」。

她認為，農業部對於農民本身的辛苦，不應該打折，應該是要全力來照顧、守護農民，不要讓他們血本無歸，希望農業部要尊重立法院。

西螺鎮農會表示，自家一期稻作自營量銷售量大，原料成本相對需要提高，每台斤濕穀新台幣1元到1.5元，屆時因為收購成本提高，白米售價將配合調漲。

西螺鎮農會研判白米價格調漲後，消費者的食米量又會下降，需要多元推廣，刺激銷售量。

碾米廠指出，烘乾價格12年未調，可是近年來人事和油、電費皆漲價，營運成本增加2成，盼農業部考量近年來碾米廠營運困境，提高烘乾價格。