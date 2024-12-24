雲林開辦弱勢免費微型保險 失能死亡有保障3.3萬人受惠
雲林縣府多年來推動弱勢民眾微型保險，納保對象擴大至15歲至75歲，已有3萬3千多人獲得更多保障，今天成果展，縣長張麗善感謝凱基、新光、全球3家公司承擔保險，照顧雲林弱勢族群，像人間菩薩一般，傳播善與愛。
縣府今天舉行「攜手微保、有您真好」弱勢民眾微型保險成果會。縣長張麗善感謝凱基、新光及全球等3家人壽保險公司，協助縣府為中、低收入戶及特殊境遇家庭、弱勢兒少家庭及身心障礙者團體提供生活保障。
張麗善說，微型保險為經濟弱勢民眾遭遇意外失能或亡故時，能獲得20至30萬元的保險給付應急，多年來納保對象擴大至15歲至75歲，已有3萬3千多人獲得照料。凱基、新光、全球3家人壽保險公司代表也指出，樂於配合縣府推動微型保險，幫助更多弱勢者，發揮保險的價值。
社會處長林文志說，凱基人壽於106年與雲林縣府合作開辦微型保險，109年擴大保險對象，到今年納保人數9902名，免費為符合資格者納保，失能、死亡理賠最高30萬元。111年起迄今共理賠11件金額306萬元。
全球人壽111年開辦到今年納保人數1萬1900名，失能理賠最高20萬元、死亡最高20萬元，迄今理賠1件10萬元。新光人壽108年開辦「特殊境遇家庭」微型保險，到今年納保人數2273名，失能、死亡理賠最30萬元。此外新光人壽112年又開辦身心障礙者團體微型傷害保險，迄今納保2萬7424人，迄今理賠16件金額395萬元。
林文志表示，這項對弱勢者具實質保障的措施將會持續辦理，關懷更多層面的弱勢族群，如遇微型保險相關問題，可洽社會處（05）5523519、 （05）5522577)、（05）5523795。
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