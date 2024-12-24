雲林投入7千多萬改善公共場域 打造高齡友善空間

雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預計明年將再針對21處公共場域進行改善，讓雲林縣成為高齡及身障者宜居、宜遊的友善縣市。

雲林縣府今發表高齡友善公共場域改善成果，計畫處長李明岳表示，在台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑勻的建議下，縣府去年盤點出39處公共場域對高齡、身障者不友善，有寺廟、活動中心、文化場館、傳統市場、休憩景點、公車站牌、公廁等，縣府投入經費改善，包括增設扶手、彌平路面高低差等，目前已改善約8成。

縣長張麗善表示，經過盤點之後，她才明白原來過去習以為常的地方，對高齡者、身障者相當不便利，她希望透過改善計畫，讓所有高齡的長輩以及身心障礙的朋友，都能沒有障礙地走出來迎向陽光，不僅為生活增添樂趣，也能參與更多的社會公共活動。

鄭淑勻表示，她因不良於行，深知行動不便者在旅遊時的不便，目前國內多數飯店、民宿的無障礙房間或友善房間仍嚴重不足，反觀雲林有大幅度改善，許多公共場域都是高齡、無障礙友善空間，她期待雲林是全台高齡友善、能享受生活的最好城市，未來年老之後會想到移居雲林。

雲林縣虎尾身障協會總幹事蘇裕華說，過去身障者到餐廳用餐非常不便，但現在愈來愈多餐廳設置無障礙與友善設施，但外出旅遊時會去加油站或宮廟如廁，發現很多地方依舊沒有無障礙設施，若能改善，對行動不便者有很大的幫助。