快訊

齊秦肺癌晚期消息瘋傳！妻秒打臉「我怎麼不知道」：求求各位別咒了

17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵走絕路 勞動局出手了！

僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林投入7千多萬改善公共場域 打造高齡友善空間

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，圖為改善後的公共場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，圖為改善後的公共場域。圖／雲林縣政府提供

雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預計明年將再針對21處公共場域進行改善，讓雲林縣成為高齡及身障者宜居、宜遊的友善縣市。

雲林縣府今發表高齡友善公共場域改善成果，計畫處長李明岳表示，在台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑勻的建議下，縣府去年盤點出39處公共場域對高齡、身障者不友善，有寺廟、活動中心、文化場館、傳統市場、休憩景點、公車站牌、公廁等，縣府投入經費改善，包括增設扶手、彌平路面高低差等，目前已改善約8成。

縣長張麗善表示，經過盤點之後，她才明白原來過去習以為常的地方，對高齡者、身障者相當不便利，她希望透過改善計畫，讓所有高齡的長輩以及身心障礙的朋友，都能沒有障礙地走出來迎向陽光，不僅為生活增添樂趣，也能參與更多的社會公共活動。

鄭淑勻表示，她因不良於行，深知行動不便者在旅遊時的不便，目前國內多數飯店、民宿的無障礙房間或友善房間仍嚴重不足，反觀雲林有大幅度改善，許多公共場域都是高齡、無障礙友善空間，她期待雲林是全台高齡友善、能享受生活的最好城市，未來年老之後會想到移居雲林。

雲林縣虎尾身障協會總幹事蘇裕華說，過去身障者到餐廳用餐非常不便，但現在愈來愈多餐廳設置無障礙與友善設施，但外出旅遊時會去加油站或宮廟如廁，發現很多地方依舊沒有無障礙設施，若能改善，對行動不便者有很大的幫助。

張麗善表示，縣府預計明年將再改善21處公共場域，讓雲林成為「有愛無礙」的空間。

雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預計明年將再針對21處公共場域進行改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預計明年將再針對21處公共場域進行改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預計明年將再針對21處公共場域進行改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預計明年將再針對21處公共場域進行改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，縣長張麗善（後排右三）表示，預計明年將再針對21處公共場域進行改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，縣長張麗善（後排右三）表示，預計明年將再針對21處公共場域進行改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，圖為改善後的公共場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，圖為改善後的公共場域。圖／雲林縣政府提供

張麗善 身障者 雲林

延伸閱讀

張麗善批立法院決議被中央「打折又打折」 憂心以後都這樣嗎？

雲林北港公務員退休楊美月遺愛人間 生前積蓄捐贈高階救護車

雲林烏魚大餐上菜呷免驚 港邊200桌2千多人寒風共餐更有味

歷經20多年財劃法修正通過 張麗善：盼中央落實

相關新聞

雲林開辦弱勢免費微型保險 失能死亡有保障3.3萬人受惠

雲林縣府多年來推動弱勢民眾微型保險，納保對象擴大至15歲至75歲，已有3萬3千多人獲得更多保障，今天成果展，縣長張麗善感...

雲林投入7千多萬改善公共場域 打造高齡友善空間

雲林縣已邁入超高齡社會，為打造高齡友善無障礙公共場域，縣府去年起投入7294萬元，改善39處對高齡者不友善的公共場域，預...

「台南400宴」交通資訊懶人包公布 駕駛人避開易塞車路段

台南400宴將在12月29日於大台南會展中心登場，觀旅局今發布交通資訊懶人包，以會展中心西側空地做活動臨時停車場，共有歸...

南市6區、14里低碳永續家園銀級認證 全國最多

台南市社區參加環境部低碳永續家園村里多元競賽，玉井區天埔社區獲銀級組優等、善化區溪美社區拿銅級組優等、仁德區二行社區則獲...

台南9人座無障礙小黃公車亮相 接送障礙民眾上下車服務

台南市小黃公車「藍25」、「藍30」路線今天在西港大塭寮保安宮通車、新式9人座無障礙車型小黃公車亮相，市長黃偉哲體驗服務...

暖心過冬！來台南關子嶺、龜丹溫泉泡湯正當時

台南有關子嶺與龜丹兩大溫泉區，是寒冬暖身的最佳去處。市府觀旅局推薦遊客搭配在地特色美食，安排2至3日的行程，享受泡湯之餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。