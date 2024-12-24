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「台南400宴」交通資訊懶人包公布 駕駛人避開易塞車路段

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀光旅遊局公布台南400宴交通資訊懶人包，提醒駕駛人避開易塞車路段。圖／南市觀旅局提供
台南市觀光旅遊局公布台南400宴交通資訊懶人包，提醒駕駛人避開易塞車路段。圖／南市觀旅局提供

台南400宴將在12月29日於大台南會展中心登場，觀旅局今發布交通資訊懶人包，以會展中心西側空地做活動臨時停車場，共有歸仁十二路與高鐵一路交叉路口以及歸仁十八路2處出入口。周邊將實施交通管制，部分路段易出現壅塞，建議民眾避開易塞車路段。

「台南400宴」是台南400城市食力系列活動的壓軸，邀集台南4大總舖師辦桌，由於預約人數遠高於預定人數，再增加88桌，29日中午將有近5千名食客來大啖府城美食。

觀旅局表示，歸仁警分局將協助警力及義交人員，負責現場交通疏導工作。預計車流將湧入歸仁十二路、高鐵一路、歸仁十八路、武當路及歸仁大道周邊，請民眾注意現場人員指揮以及交通號誌燈號，並請民眾查詢「台南400城市食力」活動網站發布的交通資訊懶人包提早因應交通狀況，以利行車動線順暢並紓解車流。

觀旅局特別提醒，「台南400宴活動臨時停車場」僅供參加400宴來賓免費停車，數量有限，開放時間為當日上午10點到下午3點，逾時將關閉。也提醒參加台南400宴民眾務必攜帶ibon票券，若票券不慎遺失，可至7-11便利商店ibon機台補列印，活動會場入口將設置400宴座位場配圖供參加民眾查詢，為利活動參加者順利進場就座，請訂購一桌券民眾於人員到齊後再入場，個人券則依票券顯示桌號入場就坐。

台南400宴活動相關資訊請上台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲專頁及臺南400城市食力活動網站查詢。

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

台南旅遊臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/traveltainan/

台南400城市食力活動網站：https://tainan-foodculture.tw/

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