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南市6區、14里低碳永續家園銀級認證 全國最多

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環境部今天頒獎表揚低碳永續家園村里多元競賽獲獎單位，台南市仁德區二行社區獲長期參與獎。圖／南市環保局提供
環境部今天頒獎表揚低碳永續家園村里多元競賽獲獎單位，台南市仁德區二行社區獲長期參與獎。圖／南市環保局提供

台南市社區參加環境部低碳永續家園村里多元競賽，玉井區天埔社區獲銀級組優等、善化區溪美社區拿銅級組優等、仁德區二行社區則獲長期參與獎，今天受獎。環保局統計，全市有6個行政區和14個行政里獲得銀級認證，銀級認證數量全國最多，是落實淨零生活展現。

玉井區天埔社區為減輕調適災害衝擊，積極推動水土保持維護既有綠地，成立沙田水土保持戶外教室，並取得環境教育場域認證；另，結合在地絲瓜產業推廣食農教育，打造在地品牌，發展絲瓜絡文創商品，廢棄菜葉及不良蔬果則回收再利用製成堆肥。

善化區溪美社區具有完善團隊組織，透過社區居民、企業認養與校園參與合作，推廣社區整體營化計畫；利用閒置空地，用於濕地保育、推動社區農園及設置食農教育場所。

仁德區二行社區參與低碳永續家園逾10年，地方長年飽受積淹水困擾，近年致力推動調適減措施，為水患自主防災特優社區，活化水岸環境，打造堤岸休閒、環境教育與防災滯洪的場域。

市長黃偉哲表示，在邁向淨零排放目標中，南市各行政區因地制宜面對氣候變遷衝擊，鼓勵民眾落實淨零綠生活，推行環境綠化、節能減碳、資源循環、低碳運輸及永續調適等措施，與在地學校、企業、團體合作，攜手打造淨零韌性家園。

南市為低碳永續家園銀級市，以低碳永續韌性家園為理念，由下而上執行淨零作為，行政區里共同響應，迄今已有5個行政區和68個行政里獲得銅級認證，另有6個行政區和14個行政里獲得銀級認證，銀級認證數量全國最多。

環保局呼籲，面對氣候變遷帶來的環境衝擊，需要大家集思廣益提出因應對策，透過低碳永續家園認證制度，協助社區依據在地環境問題推行減緩調適項目，以提升民眾對氣候變遷及淨零轉型的認知與共識，展現在地氣候韌性實力。

低碳 永續 淨零

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