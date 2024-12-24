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台南9人座無障礙小黃公車亮相 接送障礙民眾上下車服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南9人座無障礙小黃公車亮相，接送障礙民眾上下車服務。圖／交通局提供
台南9人座無障礙小黃公車亮相，接送障礙民眾上下車服務。圖／交通局提供

台南市小黃公車「藍25」、「藍30」路線今天在西港大塭寮保安宮通車、新式9人座無障礙車型小黃公車亮相，市長黃偉哲體驗服務人員協助輪椅旅客使用升降設備，叫車鄉親直呼便利貼心。

黃偉哲表示，小黃公車在台南各地已是不可或缺交通工具，偏鄉長者更是讚譽有加，已累積24萬人次搭乘，還得過「政府服務獎」，他也要求交通局評估放大車型，今天亮相的9人座新車，不只座位數變多，還配備升降機可將第3排座位「變身」輪椅空間，服務方式更多元貼心。

黃偉哲說，日前下營區開通小黃公車，下營上帝廟組成志工隊服務鄉親搭乘，他今天也化身1日服務員，服務輪椅旅客體驗升降設備，希望藉此號召社區、宮廟、診所等據點參與，也組成志工隊推廣、協助長輩使用小黃公車。

交通局長王銘德指出，「藍25」由佳里站經七股永吉到安南區的台南產業園區（原台南科技工業園區），「藍30」由西港出發經七股竹橋到佳里站，2路線都串聯當地活動中心、地方聚落、宮廟等，也可在佳里轉運站轉乘幹支線公車。

王銘德表示，「藍25」是由原有傳統公車轉型，因交通局分析電子票證大數據資料，原公車每班次載客不到1人，因此轉型小黃公車路線，且全線改為預約班次，有需求再發車，解決空車問題節省公帑，又可配合民眾搭乘時間。

王銘德說，「藍30」是全新路線，主要因考量西港區台19線以西的小型聚落如南海埔、大竹林、大塭寮及七股竹子港地區，因鄰里巷道狹小，一般公車無法進入，以往長輩搭公車要步行數公里到幹道旁，使用小黃公車就可以深入村里服務鄉親，補足長年公共運輸缺口。

公共運輸處長吳俁之表示，除固定班次可在站牌等車，也可預約每天早上6點到晚上10點時段搭乘，預約須2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能預約。地點距離站牌1公里內可預約到府接送。服務專線06-2912222。

台南9人座無障礙小黃公車亮相，接送障礙民眾上下車服務。圖／交通局提供
台南9人座無障礙小黃公車亮相，接送障礙民眾上下車服務。圖／交通局提供
台南9人座無障礙小黃公車亮相，接送障礙民眾上下車服務。圖／交通局提供
台南9人座無障礙小黃公車亮相，接送障礙民眾上下車服務。圖／交通局提供

公車 台南 黃偉哲

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