台南9人座無障礙小黃公車亮相 接送障礙民眾上下車服務

台南市小黃公車「藍25」、「藍30」路線今天在西港大塭寮保安宮通車、新式9人座無障礙車型小黃公車亮相，市長黃偉哲體驗服務人員協助輪椅旅客使用升降設備，叫車鄉親直呼便利貼心。

黃偉哲表示，小黃公車在台南各地已是不可或缺交通工具，偏鄉長者更是讚譽有加，已累積24萬人次搭乘，還得過「政府服務獎」，他也要求交通局評估放大車型，今天亮相的9人座新車，不只座位數變多，還配備升降機可將第3排座位「變身」輪椅空間，服務方式更多元貼心。

黃偉哲說，日前下營區開通小黃公車，下營上帝廟組成志工隊服務鄉親搭乘，他今天也化身1日服務員，服務輪椅旅客體驗升降設備，希望藉此號召社區、宮廟、診所等據點參與，也組成志工隊推廣、協助長輩使用小黃公車。

交通局長王銘德指出，「藍25」由佳里站經七股永吉到安南區的台南產業園區（原台南科技工業園區），「藍30」由西港出發經七股竹橋到佳里站，2路線都串聯當地活動中心、地方聚落、宮廟等，也可在佳里轉運站轉乘幹支線公車。

王銘德表示，「藍25」是由原有傳統公車轉型，因交通局分析電子票證大數據資料，原公車每班次載客不到1人，因此轉型小黃公車路線，且全線改為預約班次，有需求再發車，解決空車問題節省公帑，又可配合民眾搭乘時間。

王銘德說，「藍30」是全新路線，主要因考量西港區台19線以西的小型聚落如南海埔、大竹林、大塭寮及七股竹子港地區，因鄰里巷道狹小，一般公車無法進入，以往長輩搭公車要步行數公里到幹道旁，使用小黃公車就可以深入村里服務鄉親，補足長年公共運輸缺口。