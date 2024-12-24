暖心過冬！來台南關子嶺、龜丹溫泉泡湯正當時

台南有關子嶺與龜丹兩大溫泉區，是寒冬暖身的最佳去處。市府觀旅局推薦遊客搭配在地特色美食，安排2至3日的行程，享受泡湯之餘，探索周邊景點，深入體驗自然風光與人文魅力。

觀旅局表示，關子嶺以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後有助於促進血液循環，讓肌膚更加柔滑光潔，被譽為「天下第一靈泉」。龜丹溫泉則為弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效，更有「美人湯」之美稱。

觀旅局長林國華說，台南以「好山、好水、好湯、好吃、好玩」著稱，是四季皆宜的旅遊勝地。民眾到關子嶺泡湯，可以走訪火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮、水火同源、紅葉公園等景點，品嘗桶仔雞與山產美食，或是沿著175咖啡公路來杯香濃醇的東山咖啡。

龜丹溫泉區遠離塵囂，是許多臺南人私藏的泡湯秘境，除了來龜丹泡湯、泡腳，還可以順遊鄰近的梅嶺風景區登山步道、玄空法寺、永興吊橋、萬佛寺(需預約)以及品嘗梅仔雞風味餐。

觀旅局也溫馨提醒，泡湯時間勿超過15分鐘，泡湯前後都應喝足水，以免泡湯期間水分流失造成體內缺水，且應避免飯後立即泡湯，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。另外，今年關子嶺溫泉美食節打造了獨具特色的夜間光影藝術，活動結束後由台南市溫泉協會認養6座夜間光影燈飾，燈飾也將續展至明年2月28日，持續點亮關子嶺溫泉區。更多好吃、好玩的旅遊資訊請至台南旅遊網或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

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