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雲林莿桐元旦全鄉動員健行 新年花海大道搶先順遊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
迎接新年到來，雲林縣莿桐鄉公所將於元旦當天上午7時舉辦健行及升旗活動，當天將有農特產、爆米花讓民眾免費品嘗，鄉代會今天聯袂為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
迎接新年到來，雲林縣莿桐鄉公所將於元旦當天上午7時舉辦健行及升旗活動，當天將有農特產、爆米花讓民眾免費品嘗，鄉代會今天聯袂為活動宣傳。記者陳雅玲／攝影

迎接新年到來，雲林縣莿桐鄉公所將於元旦當天上午7時舉辦健行及升旗活動，當天將有農特產、爆米花讓民眾免費品嘗，因應新春將至，鄉公所在縣道156線打造花海大道，目前花開約一成，元旦當天花況更佳，參加健行的民眾還能順遊花海大道，感受農村魅力。

莿桐鄉長廖秋蓉、代表會主席林弼昇、副主席余三池及多名鄉代、村長、各國中小學今天一同為「元旦升旗暨樂活踩風健行」活活動宣傳，廖秋蓉表示，元旦健行是鄉內一年一度的重要活動，全鄉動員在這一天迎接新的一年到來，也為健康而走。

廖秋蓉說，當天健行從莿桐公園出發，全程2.7公里，預計8時20分在公所前升旗，再回到莿桐公園進行活動，除有精彩表演，在地特色美食及農特產品嘗，還有爆米花免費供應，並有摸彩活動，獎品豐富，最大獎是50寸電視。

廖秋蓉也預告，每年新春莿桐花海節萬眾矚目，迎接金蛇年，今年公所在縣道156線打造花海大道，花海面積逾30公頃，近日已有近一成開花，預估到元旦假期花況更勝，屆時參加完健行，還能順遊花海。

莿桐鄉長廖秋蓉（前排右八）、代表會主席林弼昇（右二）、副主席余三池（右七）及多名鄉代、村長、各國中小學今天一同為「元旦升旗暨樂活踩風健行」活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
莿桐鄉長廖秋蓉（前排右八）、代表會主席林弼昇（右二）、副主席余三池（右七）及多名鄉代、村長、各國中小學今天一同為「元旦升旗暨樂活踩風健行」活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
每年新春莿桐花海節萬眾矚目，迎接金蛇年，今年公所在縣道156線打造花海大道，花海面積逾30公頃，近日已有近一成開花。記者陳雅玲／攝影
每年新春莿桐花海節萬眾矚目，迎接金蛇年，今年公所在縣道156線打造花海大道，花海面積逾30公頃，近日已有近一成開花。記者陳雅玲／攝影
莿桐鄉長廖秋蓉（二排右五）、代表會主席林弼昇（二排右六）、副主席余三池（二排右四）及多名鄉代、村長、各國中小學今天一同為「元旦升旗暨樂活踩風健行」活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
莿桐鄉長廖秋蓉（二排右五）、代表會主席林弼昇（二排右六）、副主席余三池（二排右四）及多名鄉代、村長、各國中小學今天一同為「元旦升旗暨樂活踩風健行」活動宣傳。記者陳雅玲／攝影
每年新春莿桐花海節萬眾矚目，迎接金蛇年，今年公所在縣道156線打造花海大道，花海面積逾30公頃，近日已有近一成開花。記者陳雅玲／攝影
每年新春莿桐花海節萬眾矚目，迎接金蛇年，今年公所在縣道156線打造花海大道，花海面積逾30公頃，近日已有近一成開花。記者陳雅玲／攝影

元旦升旗 海大 蛇年

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