快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總鹿滿住宿型長照機構動土 增200床住宿照護床位

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，縣長翁章梁（左二）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，縣長翁章梁（左二）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

台中榮民總醫院灣橋分院新建鹿滿院區住宿長照機構，衛生福利部攜手退輔會所屬灣橋榮院斥資5億5千餘萬元，在嘉義縣增加200床住宿式照護床位、30人日照服務中心，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2028年完工，盼為偏鄉長者帶來高品質長照服務。

國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發主持動土典禮，衛生福利部長期照護司副司長吳希文、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、台中榮總總院長陳適安、竹崎鄉長曾亮哲及中榮灣橋分院院長陳正榮等人上香祈福，祈求工程順利平安。

嚴德發說，退輔會所屬榮家及榮民醫療體系協助國家建構長照服務網絡，為榮民、榮眷及高齡長者提供全面照護，灣橋鹿滿院區住宿型長照機構預定2028年完工，這棟長照大樓代表退輔會對榮民及長者的承諾，承諾致力提供更多尊重、安心與幸福的照護服務。

翁章梁指出，嘉義縣老年人口比今年首度突破23%，老化指數全台最高，2019年起媒合公立醫院評估設置住宿式長照機構，獲得衛生福利部補助4億7500萬元評估可行性，盼持續提升嘉義縣長照服務，讓偏鄉長者享有在地老化幸福生活。

陳適安說，截至今年8月底，全台有7個縣市65歲以上人口占比逾20%，約3分之1縣市進入超高齡社會，長照資源規畫與落實至關重要，期勉灣橋分院依計畫進度，盡速完成鹿滿院區長照機構，提供雲嘉南地區偏鄉長者高品質、全方位的長照服務。

陳正榮說，秉持退輔會「醫養合一」理念，規畫以「住民為中心」住宿式長照機構，總經費5億5331萬餘元，其中衛福部補助4億1000餘萬元，醫院自籌1億4000餘萬元，鹿滿院區長照機構動土是長照服務重要里程碑，更是對嘉義縣老齡化挑戰的具體回應。

陳正榮介紹，鹿滿院區長照機構為智慧型與綠建築設計，內部設有中央走廊、露台及房間陽台，並融入自然景觀與多層次立體生態；完工後，將提供200床住宿式照護服務及30人日照中心，讓偏鄉高齡者與榮民享有優質照護，為嘉義縣長照服務立下新典範。

台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，縣長翁章梁（前排右五）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，縣長翁章梁（前排右五）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，2028年完工將增200床住宿照護床位。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，2028年完工將增200床住宿照護床位。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，縣長翁章梁（右六）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，縣長翁章梁（右六）參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，2028年完工將增200床住宿照護床位。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，2028年完工將增200床住宿照護床位。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，2028年完工將增200床住宿照護床位。記者黃于凡／攝影
台中榮總灣橋分院鹿滿院區住宿型長照機構今天動土，2028年完工將增200床住宿照護床位。記者黃于凡／攝影

住宿 嘉義 長照

延伸閱讀

光田綜合醫院向上院區30日啟用 今天搶先開箱

嘉義縣議會化身「達哥遊樂園」 與弱勢團體歡樂過耶誕

高齡化社會來臨 桃消前進長照機構演練強化災害應變

衛福部打造14間住宿長照機構 估2029年可供1900床

相關新聞

南市6區、14里低碳永續家園銀級認證 全國最多

台南市社區參加環境部低碳永續家園村里多元競賽，玉井區天埔社區獲銀級組優等、善化區溪美社區拿銅級組優等、仁德區二行社區則獲...

台南9人座無障礙小黃公車亮相 接送障礙民眾上下車服務

台南市小黃公車「藍25」、「藍30」路線今天在西港大塭寮保安宮通車、新式9人座無障礙車型小黃公車亮相，市長黃偉哲體驗服務...

暖心過冬！來台南關子嶺、龜丹溫泉泡湯正當時

台南有關子嶺與龜丹兩大溫泉區，是寒冬暖身的最佳去處。市府觀旅局推薦遊客搭配在地特色美食，安排2至3日的行程，享受泡湯之餘...

雲林莿桐元旦全鄉動員健行 新年花海大道搶先順遊

迎接新年到來，雲林縣莿桐鄉公所將於元旦當天上午7時舉辦健行及升旗活動，當天將有農特產、爆米花讓民眾免費品嘗，因應新春將至...

台中榮總鹿滿住宿型長照機構動土 增200床住宿照護床位

台中榮民總醫院灣橋分院新建鹿滿院區住宿型長照機構，衛生福利部攜手退輔會所屬灣橋榮院斥資5億5千餘萬元，在嘉義縣增加200...

今年過年早 慈善募款不及3成…基金會擔憂街友寒冬不好過

嘉義市觀光協會為了讓街友們在寒冷的季節中感受到人間溫情，連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放感受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。