台中榮總鹿滿住宿型長照機構動土 增200床住宿照護床位

台中榮民總醫院灣橋分院新建鹿滿院區住宿型長照機構，衛生福利部攜手退輔會所屬灣橋榮院斥資5億5千餘萬元，在嘉義縣增加200床住宿式照護床位、30人日照服務中心，縣長翁章梁今天參加動土典禮，預計2028年完工，盼為偏鄉長者帶來高品質長照服務。

國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發主持動土典禮，衛生福利部長期照護司副司長吳希文、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、台中榮總總院長陳適安、竹崎鄉長曾亮哲及中榮灣橋分院院長陳正榮等人上香祈福，祈求工程順利平安。

嚴德發說，退輔會所屬榮家及榮民醫療體系協助國家建構長照服務網絡，為榮民、榮眷及高齡長者提供全面照護，灣橋鹿滿院區住宿型長照機構預定2028年完工，這棟長照大樓代表退輔會對榮民及長者的承諾，承諾致力提供更多尊重、安心與幸福的照護服務。

翁章梁指出，嘉義縣老年人口比今年首度突破23%，老化指數全台最高，2019年起媒合公立醫院評估設置住宿式長照機構，獲得衛生福利部補助4億7500萬元評估可行性，盼持續提升嘉義縣長照服務，讓偏鄉長者享有在地老化幸福生活。

陳適安說，截至今年8月底，全台有7個縣市65歲以上人口占比逾20%，約3分之1縣市進入超高齡社會，長照資源規畫與落實至關重要，期勉灣橋分院依計畫進度，盡速完成鹿滿院區長照機構，提供雲嘉南地區偏鄉長者高品質、全方位的長照服務。

陳正榮說，秉持退輔會「醫養合一」理念，規畫以「住民為中心」住宿式長照機構，總經費5億5331萬餘元，其中衛福部補助4億1000餘萬元，醫院自籌1億4000餘萬元，鹿滿院區長照機構動土是長照服務重要里程碑，更是對嘉義縣老齡化挑戰的具體回應。