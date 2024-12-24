今年過年早 慈善募款不及3成…基金會擔憂街友寒冬不好過
嘉義市觀光協會為了讓街友們在寒冷的季節中感受到人間溫情，連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放感受到社會溫情。基金會嘉義站長黃宸宏表示，物價波動、善款捐助花東災情及今年過年早，募集款項至今不到3成，觀光協會的幫忙更顯得是雪中送炭。
耶誕佳節將至，寒冬悄然而來，嘉義市的街頭充滿了耶誕鈴聲與溫馨祝福，然而對於弱勢族群來說，這個冬天卻是充滿挑戰。嘉義市觀光協會號召發起「寒冬送暖 攜手送愛心」，在會友熱情贊助捐輸下，今天將物資發放給寒士街友。
理事長張裕隆表示，在寒流一波接一波報到的時刻，基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，協會肩負起社會責任，盡力關懷弱勢族群，為街友們發放的物資與每人送上耶誕禮金，旨在為困頓的街友提供一絲溫暖，讓他們在這個寒冬中能感受到來自社會的關懷與溫情。
人安基金會嘉義站長黃宸宏感謝嘉義市觀光協會在寒冬中送來溫暖，協助街友寒士度過寒冬，今年增加70多名社會邊緣人，這些人因為不符合政府單位救助資格，實際上困苦及清寒學子需要社會大眾愛心度過寒冬。
黃宸宏說，今年基金會募款並不順利，過年只剩不到1個月時間，經費募集還不到3成，有志工媽媽反應現在市場菜價好貴，不少家庭的開銷增加，捐款金額不似以往那麼充裕，有些企業也表示，將善款捐助花東賑災，能給基金會的資源不多，再加上今年過年提早，更讓募款雪上加霜。
人安基金會照顧社會清寒單媽、學子、老窮及街友等寒士，提供防飢、防寒、防病、潔身沐浴、工作轉介、心靈輔導、年節關懷，嘉義站濟助約300名寒士。過年快到了，「第35屆寒士吃飽30」活動，只剩不到1個月時間，邀請社會各界伸出援手，認捐每份800元年禮與600元紅包，助窮苦過好年。愛心專線05-225-5713，劃撥帳號：31544020（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。
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