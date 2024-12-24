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今年過年早 慈善募款不及3成…基金會擔憂街友寒冬不好過

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市觀光協會連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放給街友感受社會溫情。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放給街友感受社會溫情。記者李宗祐／攝影

嘉義市觀光協會為了讓街友們在寒冷的季節中感受到人間溫情，連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放感受到社會溫情。基金會嘉義站長黃宸宏表示，物價波動、善款捐助花東災情及今年過年早，募集款項至今不到3成，觀光協會的幫忙更顯得是雪中送炭。

耶誕佳節將至，寒冬悄然而來，嘉義市的街頭充滿了耶誕鈴聲與溫馨祝福，然而對於弱勢族群來說，這個冬天卻是充滿挑戰。嘉義市觀光協會號召發起「寒冬送暖 攜手送愛心」，在會友熱情贊助捐輸下，今天將物資發放給寒士街友。

理事長張裕隆表示，在寒流一波接一波報到的時刻，基於「人飢己飢、人溺己溺」的精神，協會肩負起社會責任，盡力關懷弱勢族群，為街友們發放的物資與每人送上耶誕禮金，旨在為困頓的街友提供一絲溫暖，讓他們在這個寒冬中能感受到來自社會的關懷與溫情。

人安基金會嘉義站長黃宸宏感謝嘉義市觀光協會在寒冬中送來溫暖，協助街友寒士度過寒冬，今年增加70多名社會邊緣人，這些人因為不符合政府單位救助資格，實際上困苦及清寒學子需要社會大眾愛心度過寒冬。

黃宸宏說，今年基金會募款並不順利，過年只剩不到1個月時間，經費募集還不到3成，有志工媽媽反應現在市場菜價好貴，不少家庭的開銷增加，捐款金額不似以往那麼充裕，有些企業也表示，將善款捐助花東賑災，能給基金會的資源不多，再加上今年過年提早，更讓募款雪上加霜。

人安基金會照顧社會清寒單媽、學子、老窮及街友等寒士，提供防飢、防寒、防病、潔身沐浴、工作轉介、心靈輔導、年節關懷，嘉義站濟助約300名寒士。過年快到了，「第35屆寒士吃飽30」活動，只剩不到1個月時間，邀請社會各界伸出援手，認捐每份800元年禮與600元紅包，助窮苦過好年。愛心專線05-225-5713，劃撥帳號：31544020（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。

嘉義市觀光協會理事長張裕隆（左）代表協會將物資發放給街友，中為站長黃宸宏。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會理事長張裕隆（左）代表協會將物資發放給街友，中為站長黃宸宏。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放給街友感受社會溫情。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光協會連續5年號召募款，今天將物資及加菜金送達人安基金會嘉義站發放給街友感受社會溫情。記者李宗祐／攝影

嘉義 愛心 街友

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