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張麗善批立法院決議被中央「打折又打折」 憂心以後都這樣嗎？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農業部昨天公布公糧收購價格僅調漲1.5元，雲林縣長張麗善先前曾多次疾呼調高公糧收購價格，對此她今表示，她沒想到立法院的決議被中央「打折又打折」，她憂心以後立法院通過的法案，中央都另有對策。記者陳雅玲／攝影
農業部昨天公布公糧收購價格僅調漲1.5元，雲林縣長張麗善先前曾多次疾呼調高公糧收購價格，對此她今表示，她沒想到立法院的決議被中央「打折又打折」，她憂心以後立法院通過的法案，中央都另有對策。記者陳雅玲／攝影

立法院7月決議公糧收購價每公斤漲5元，但農業部昨天公布公糧收購價格僅調漲1.5元，雲林縣長張麗善先前曾多次疾呼調高公糧收購價格，對此她今表示，她沒想到立法院的決議被中央「打折又打折」，她憂心以後立法院通過的法案，中央都另有對策，呼籲中央應尊重立法院決議。

張麗善表示，公糧收購已經超過12年都沒有提高價格，尤其現在物價波動，所有的人工、肥料、農藥成本都提高，立法院三讀通過公糧收購增加5塊錢，是大多數立委站在多數民意提出的建議，也三讀通過，當然希望農業部站在全體農民的立場來思考。

原本以現在的物價波動，公糧應該提高12塊錢才符合現在的成本，在折衷之下，在民眾黨跟國民黨大致一致認同提高5元，沒有想到說現在是「被打折又打折」，變成打三折。

張麗善說，農業部對於農民本身的辛苦，不應該打折，應該要全力照顧、守護我們農民，不要讓他們血本無歸，無論如何農業部也要尊重立法院，否則未來立法院通過的法案，中央都要另提對策嗎，中央應該要尊重立法院。

公糧 立法院 農業部

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