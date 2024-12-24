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影／台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工 慶祝成立120年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工、慶祝成立120年。記者周宗禎／攝影
台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工、慶祝成立120年。記者周宗禎／攝影

台糖台南善化糖廠於今天舉辦跨年製糖開工與成立120年典禮，台糖董事長吳明昌率領糖廠員工及外賓持香祈禱，並依循傳統「廍動」儀式，將甘蔗拋入壓蔗區、啟動持續到明年的製糖期，祈求人員出入平安、設備運轉順利，圍滿達成本年期生產目標。

台糖表示，有120年歷史的善化糖廠是台灣唯二仍運作糖廠，今年製糖預計到明年3月18日總開工天數85天，預計採收約19.62萬公噸甘蔗原料，可產製約1萬8千公噸大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖，另從二砂製程中萃取糖蜜，煉製出15公噸古早糖。

台糖歡迎民眾製糖期問到善化糖廠，「善糖文化園區」內有咖啡坊、特色餐飲、台灣古典文學之祖沈光文紀念會館、南亭（曲水流觴）等設施，結合VR 體驗的「善化製糖產業博物館」預計明年6月完工，「絕對是能充分感受糖業文化古今交錯、新舊融合魅力的必訪聖地」。

台糖指出，善化糖廠以符合台灣良好農業規範（TGAP）、友善環境甘蔗原料，產製大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖等產品，通過 IS09001、ISO22000、食品衛生安全管理系統等規範，並獲農產品產銷履歷（TAP）及清真驗證，其中「本土甘蔗糖」更是國內首支獲TAP標章的小包裝糖品。台糖製糖不僅重視食安溯源管理，亦致力產品高值化，持續推動本土製糖業符合聯合國永續發展目標（SDGs），落實永續生產、促進綠色消費。

台糖說，台糖製糖充分體現循環經濟，實踐蔗渣、糖蜜等副產品高值化再利用，另為加速邁向淨零，善化糖廠自用發電機及蔗渣鍋爐汽電共生系統，目前己向「國家再生能源憑證中心」申請再生能源憑證（T-REC）中，以製糖結合生質能綠電供應，不僅促進國內綠能發展，亦助攻本土製糖產業實踐淨零轉型。

台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工、慶祝成立120年。記者周宗禎／攝影
台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工、慶祝成立120年。記者周宗禎／攝影
台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工、慶祝成立120年。記者周宗禎／攝影
台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工、慶祝成立120年。記者周宗禎／攝影

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