台南規畫設置資源循環專區 從源頭解決廢棄物亂倒

南部地區遭偷倒、非法掩埋廢棄物嚴重，南市府除跨局處合作打擊非法，環保局也規畫採 BOT等方式設置循環園區，吸引業者進駐，讓源頭可再用的廢棄物進入，進而有效再利用並去化。目前已選定城西焚化廠，並向環境部提出規畫案，希望明年能通過並運作，有效改善亂象。

環境部為加速實現綠色成長及2050淨零轉型目標，所規畫的「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，已在上月底獲國家發展基金管理會審議通過，提供100億元成立「綠色成長基金」，未來10年將加強投資淨零永續新興產業，引進民間資金共同投入，加速國內淨零新興產業發展，對象包含括資源循環、永續及前瞻能源技術發展等逾10個項目，消息一出已造成虹吸效應。

台南市近幾年魚塭、農田、光電場、空地遭亂倒及掩埋廢棄物嚴重，其中以營建混合物及事業廢棄物最多，最受矚目的爐碴之亂，仍有27多萬公噸躺在工廠的下方，以及後壁遭汙染的農田，目前正清理恢復原貌中。環保局調查發現，這些廢棄物來源，有的來自外縣市，有的是在地廢棄物，業者為了省錢，拿到一紙清運單卻沒把廢棄物往土資場送，而找個沒人的偏僻處倒。為此，除加強查核，也已要求清運公司車輛裝GPS定位系統，全面掌控。

這些廢棄物若做好篩分及處理，多數都是資源可再利用，包含土石、塑膠等，南市目前處理廢棄物的量能不足，為此，環保局規畫在城西焚化廠可用的閒置空間設置資源循環園區，吸引有意願的廠商進駐，政府也投資當股東，創造多贏。

環保局長許仁澤說，循環園區採物理性處理廢棄物，是較無汙染及乾淨的園區，目前土資場反映人工難找，為解決人力問題，希望引進機械，用機械處理廢棄物，提升循環園區的產業技術和功能，如德國已機械化處理廢棄物，相信台灣也能做得到。目前已有土資場、營建商有興趣，詢問度也相當高，若規畫案獲通過，中央會根據地方需要，核定那些產業進駐，並給予投資。在廢棄物亂倒上，除持續落實管控源頭，並採區域聯防方式監控，遏阻亂倒。