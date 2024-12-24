開到崩潰！南市學甲台19線新標線 直行車「被迫蛇行」引反彈

台南市學甲區台19線華宗路標線劃設引發民怨，路面標線複雜，直行車輛還需「彎來彎去」，開車民眾幾乎都要崩潰，還擔心壓線受罰，抨擊是違規陷阱，民怨排山倒海，施工的公路局新營工務段坦言「設計得不好」，將在2周內提出改善方案，學甲區公所說新方案出爐會召開說明會，改善期間警方不會開單。

台19線學甲區華宗路最近完成路面柏油重舖後，新的交通標線引起強烈反彈。「沒看過這麼奇葩的路」！居民指出，從制高點看雙向兩線道的馬路，地上滿滿複雜的標線，不只眼花撩亂，且汽車直行還要彎來彎去，兩側還有機車道和綠色標線人行道，原本還寬的馬路感覺更擁擠，因公所、農會、戶政事務所及警察局等重要機關都位在這條路上，標線畫設「混亂」，讓用路人非常痛苦，怒批「設計的人應該來開開看！」

學甲區長張明寶說，一小段路彎來彎去，自己開車也很不適應，很感謝公路局重舖路面讓道路整平，但標線重畫前沒有被告知，「在鄉下不適合畫這種標線」，太複雜了，民眾強烈反彈，公所和議員服務處電話都被打爆，日前緊急辦理會勘將在2周內提出改善方案；另民眾憂心新畫設的標線，一不小心就會壓線恐受罰，已請警方改善前暫不開單。

公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段長黃敏瀛坦言，是因路口左轉車眾多，且道路筆直易造成車速過快，才會繪設標線型的槽化線來引導車輛降速，依循標線行駛，先前未和地方民眾溝通，會以過去事故案例，並綜整現勘後意見，修正符合用路人行車安全與民意陳情需求的交通改善方式。

市議員謝舒凡表示，接獲多起民眾陳情，指出現行標線設計過於複雜且與實際行車需求不符，不僅造成用路不便，還可能引發交通事故，已要求交通局與公路局合作，全面檢討現行標線設計，並將居民意見納入。